IMSS garantiza guarderías en 2027. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantizó la continuidad del servicio de guarderías para 2027, luego de que días atrás circularan versiones sobre el posible cierre de más de 600 estancias y la suspensión de la atención para miles de niñas y niños.

Actualmente, el servicio de guarderías del IMSS que atiende a 187 mil 163 niñas y niños en todo el país continúa. De acuerdo con el organismo, ninguna familia se quedará sin atención por el proceso de contratación, pues se aplicarán los procedimientos legales para asegurar la cobertura.

El Instituto informó que avanza la contratación de los centros cuyos convenios vencen el próximo 31 de diciembre.

IMSS avanza en contratación de guarderías para 2027

El IMSS informó que trabaja en la contratación de 608 guarderías de prestación indirecta para el periodo 2027-2029.

El proceso se realiza conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las 35 representaciones estatales convocaron a licitaciones públicas nacionales, con las mismas condiciones para los prestadores.

Al 25 de noviembre, el avance reportado por la institución es el siguiente:

40 guarderías ya tienen contrato.

ya tienen contrato. 49 prestadores aceptaron la adjudicación directa al precio de referencia.

aceptaron la adjudicación directa al precio de referencia. En 31 representaciones estatales ya se abrieron propuestas.

estatales ya se abrieron propuestas. 235 partidas cuentan con al menos una oferta dentro del precio de referencia.

El IMSS aclaró que una licitación desierta no significa que una guardería vaya a cerrar, ya que se continuará con los mecanismos establecidos en la ley.

Cuota para guarderías del IMSS aumentará hasta 30%

El organismo también rechazó que la cuota por niña o niño no haya aumentado. Entre 2018 y 2026, el pago mensual creció 65% en la zona general y 76.6% en la frontera norte, frente a una inflación acumulada de 45.6%.

En enero de 2027, la cuota de la zona general será de aproximadamente 6 mil 578 pesos. A partir de abril, las guarderías que cumplan con los estándares establecidos podrán recibir una cuota mayor.

En 2028 habrá otro incremento relacionado con el Modelo de Educación y Cuidado Infantil (MECI) y la incorporación de más personal educativo.

Si mantienen sus estándares de calidad, las guarderías podrían alcanzar en 2029 una cuota de 8 mil 249 pesos, es decir, 30% más que al inicio del periodo.

IMSS pide cumplir horario completo ante protesta

Ante la protesta anunciada por prestadores para el próximo 30 de noviembre, el Instituto recordó que los contratos vigentes obligan a las guarderías a ofrecer el servicio durante todo el horario hasta el 31 de diciembre.

Por ello, ninguna guardería puede pedir a madres y padres que recojan antes a sus hijos.

Si ocurre una reducción anticipada del horario, las familias pueden reportarla al teléfono 55 5262 5364, con atención desde las 7:00 horas.

En caso de que alguna estancia no continúe, el IMSS informó que avisará directamente a las familias y ofrecerá alternativas, como un lugar en otra guardería cercana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.