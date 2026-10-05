Luis Romo no jugará contra Chile por lesión; es la tercera baja para la Selección Mexicana

Luis Romo regresará a las Chivas. Foto: Cuartoscuro

La Selección Nacional anunció a través de sus redes sociales oficiales que el jugador Luis Romo, del Club Guadalajara, causó baja de la concentración del equipo este lunes, por lo que no podrá jugar contra Chile este martes 6 de octubre.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales emitió un comunicado en el que detalló que, tras realizarse los estudios pertinentes, presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

La Selección Nacional de México informa. 📰 pic.twitter.com/30i6QbmNjt — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 5, 2026

Debido a la lesión que presenta, se espera el regreso del originario de Los Mochis al Chivas del Guadalajara.

Romo fue de los primeros jugadores en salir a la cancha en el partido frente a Estados Unidos, aunque únicamente disputó la primera mitad y salió al descanso.

El jugador no estuvo disponible contra Colombia debido a que se incorporó a la concentración después de ese encuentro, por lo que su primer partido con la Selección Mexicana ocurrió frente a Perú.

La Selección Mexicana con modificaciones por lesiones

La situación del mediocampista ocurre cuando ya se realizaron modificaciones de última hora en la escuadra dirigida por Rafael Márquez.

Gilberto Mora causó baja debido a molestias físicas y resentimiento en el tobillo que presentó durante un entrenamiento con la Selección Mexicana.

Por su parte, Hirving “Chucky” Lozano presentó molestias en el entrenamiento previo al partido frente a Estados Unidos.

Lozano esperaba regresar a la actividad luego de varios meses sin jugar con el San Diego FC.

También está el caso de Mateo Chávez, quien no podrá jugar con la selección en el último duelo de la fecha FIFA debido a que fue expulsado por dar un golpe en el rostro del rival durante el partido contra Estados Unidos.

Está por verse cuáles serán los cambios de Rafa Márquez para enfrentar a Chile.

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