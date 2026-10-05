Rusia pone en cuarentena a decenas tras muerte en instituto de peste

Yersinia pestis, bacteria de la peste. Getty.

Rusia puso en cuarentena y bajo vigilancia médica a decenas de personas en la región de Irkutsk, en Siberia, después de la muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk. Según Reuters y autoridades sanitarias rusas, la mujer falleció por una neumonía de origen desconocido, mientras se investiga qué provocó la enfermedad.

El caso generó preocupación debido a que la mujer trabajaba en un laboratorio especializado en peste y otras enfermedades infecciosas. Sin embargo, el organismo sanitario ruso Rospotrebnadzor aseguró que hasta ahora no existen pruebas de que su muerte esté relacionada con los microorganismos que manipulaba en su trabajo.

¿Qué pasó con la trabajadora del instituto de peste en Siberia?

Medios locales identificaron a la trabajadora como Darya Shipilova, de 28 años, empleada del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk de Siberia y el Lejano Oriente.

La mujer enfermó y posteriormente murió en un hospital de Shelekhov, ciudad ubicada cerca de Irkutsk. Las autoridades describieron la causa de muerte como una “neumonía de etiología desconocida”, es decir, una infección pulmonar cuyo origen todavía no ha sido identificado.

Tras el fallecimiento, las autoridades activaron medidas sanitarias y comenzaron a localizar a las personas que habían tenido contacto con ella.

Según reportes citados por Reuters, cerca de 200 personas fueron puestas en cuarentena o bajo supervisión médica como medida preventiva.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, afirmó que todos los contactos conocidos fueron identificados, examinados y colocados bajo vigilancia.

“Es importante destacar que, en los últimos días, no se han detectado nuevos casos de personal del Instituto Antipeste que hayan requerido atención médica”, señaló.

Autoridades descartan por ahora un accidente en el laboratorio

En redes sociales circularon versiones que aseguraban que la trabajadora habría roto un tubo de ensayo con la peste. Sin embargo, Rospotrebnadzor indicó que no encontró pruebas de un accidente relacionado con el manejo de patógenos en el instituto.

La agencia sanitaria también afirmó que en las muestras analizadas de la trabajadora no fueron encontrados microorganismos vinculados con sus actividades profesionales.

A pesar de ello, Anna Popova, directora de Rospotrebnadzor, viajó a la región de Irkutsk para participar en una reunión extraordinaria con autoridades locales.

El hospital de Shelekhov donde murió la mujer también fue colocado bajo restricciones sanitarias. Reportes locales señalaron que algunas áreas fueron aisladas y se reforzó el uso de cubrebocas como medida preventiva.

Las autoridades sanitarias informaron que entre las personas que tuvieron contacto con la trabajadora fueron detectados dos casos de COVID-19 y dos de rinovirus, un virus común que suele causar síntomas similares a los de un resfriado.

Hasta el momento, las autoridades rusas aseguran que no se han detectado otros casos de enfermedades infecciosas relacionados con el fallecimiento.

Rospotrebnadzor sostiene que la situación epidemiológica permanece estable y pidió a la población mantener la calma. Autoridades rusas también han reiterado que no existe, hasta ahora, evidencia confirmada de que la trabajadora haya muerto de peste.

OMS considera bajo el riesgo para la población

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó, según Reuters, que con la información disponible hasta ahora “el riesgo para la salud pública de la población general parece ser bajo”.

El organismo señaló que podrá realizar nuevas evaluaciones conforme las autoridades obtengan más información sobre el origen de la neumonía.

La peste puede presentarse en diferentes formas, incluida la peste neumónica, que afecta los pulmones y puede transmitirse mediante gotas respiratorias. No obstante, las autoridades no han confirmado que éste sea el diagnóstico de la trabajadora fallecida.

El caso continúa bajo investigación mientras las personas que tuvieron contacto con ella permanecen bajo observación médica.