Violencia en escuelas pone foco en salud mental: ¿qué se hace en las aulas?

Atender la salud mental desde la infancia | Foto: Cuartoscuro

El ataque cometido por dos hermanos en una escuela de Torreón, el viernes pasado, en el que murió la subdirectora, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que ya había surgido tras otros hechos violentos: ¿qué se está haciendo para atender la salud mental y las emociones de niñas, niños y jóvenes desde las escuelas?

En México existen iniciativas distintas que buscan llevar el cuidado emocional a las aulas. Una es“El ABC de las Emociones”, estrategia nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dirigida a más de 7 millones de estudiantes de entre 14 y 18 años. Otra es el trabajo de Fundación Medita México, que utiliza herramientas como meditación, respiración y atención plena y que, de acuerdo con su directora, ha llevado sus acciones a 49 escuelas.

Violencia en escuelas: casos que han encendido las alertas

El caso de Torreón se suma a otros episodios registrados en meses recientes.

El 20 de abril de 2026, un joven de 27 años abrió fuego desde la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán. El ataque dejó una turista muerta y al menos 13 personas heridas.

El 24 de marzo de 2026, un adolescente de 15 años llegó armado a su escuela en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Dos maestras intentaron detenerlo y fueron asesinadas dentro del plantel.

Meses antes, el 22 de septiembre de 2025, un estudiante atacó con un arma blanca dentro del CCH Sur de la UNAM, en Ciudad de México. Un joven murió.

Después del ataque de Teotihuacán se registraron 19 amenazas de tiroteo en planteles educativos de distintas entidades entre el 21 y el 23 de abril de 2026. Además, un estudio de la Universidad Autónoma de Chihuahua, menciona que durante 2025 se registraron 30 casos con armas de fuego en escuelas, mientras que hasta abril de 2026 había registro de 17 casos.

Los hechos son diferentes y no permiten establecer por sí solos una misma causa. Sin embargo, han colocado nuevamente en la conversación la atención de la salud mental, las emociones y los entornos en los que se desarrollan niñas, niños y adolescentes.

¿Qué es “El ABC de las Emociones” de la SEP?

Una de las respuestas institucionales para trabajar el bienestar socioemocional es “El ABC de las Emociones”, estrategia nacional impulsada durante el ciclo escolar 2026-2027. De acuerdo con la SEP, está dirigida a más de 7 millones de estudiantes de 14 a 18 años, desde tercero de secundaria hasta bachillerato.

La estrategia contempla destinar una hora semanal de la jornada escolar para que los jóvenes aprendan a reconocer, nombrar y expresar sus emociones.

También incluye cursos para maestras, maestros, directivos y personal administrativo, así como orientación para madres y padres de familia.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, explicó el objetivo de llevar este trabajo directamente a las aulas:

“Lo que estamos haciendo ahora es llevar la estrategia al aula: que los maestros hablen sobre las emociones, que construyan vínculos de confianza con los jóvenes y que se normalice el hablar sobre lo que sienten”.

7 millones de estudiantes y 16 millones de guías

La dimensión de la estrategia de la SEP se refleja en las cifras.

Hasta el 4 de octubre de 2026, la dependencia reportó la distribución de 16 millones de orientaciones impresas:

7.5 millones para estudiantes

para estudiantes 7.5 millones para madres y padres de familia

para madres y padres de familia 1 millón para personal docente

para personal docente Además, 250 mil carteles con mensajes para el cuidado de la salud mental

Las guías contienen información para fortalecer el cuidado emocional, identificar señales de alerta y promover un uso crítico y responsable de las redes sociales.

La SEP informó también que cerca de 76 mil estudiantes habían participado en ejercicios de lectura reflexiva sobre la importancia de hablar de las emociones. Estas actividades comenzaron el 23 de septiembre de 2026 y se realizan semanalmente en las 32 entidades federativas.

Ansiedad y redes sociales también entran al aula

“El ABC de las Emociones” no se limita a enseñar a los estudiantes a identificar cómo se sienten.

De acuerdo con Mario Delgado, entre los motivos que dieron origen a la estrategia está la preocupación por fenómenos como la ansiedad y los efectos de las redes sociales en la salud mental de adolescentes y jóvenes.

Por ello, incluye contenidos relacionados con el mundo digital y las plataformas, dirigidos a estudiantes, docentes y familias.

El programa también contempla asambleas con madres y padres para proporcionar herramientas que ayuden a mejorar la comunicación con sus hijas e hijos.

Medita México: otra iniciativa para trabajar las emociones

Separado del programa de la SEP existe el trabajo realizado por Fundación Medita México. Su enfoque utiliza meditación, técnicas de respiración, atención plena y trabajo con valores como herramientas para el manejo de emociones.

Sofi Sosa Palazuelos, directora de Fundación Medita México, explicó:

“Medita México ha implementado acciones en 49 escuelas, tanto públicas como privadas y diversas comunidades, impactando directamente solo en esos años a más de 13 mil alumnos”.

De acuerdo con Sosa Palazuelos, las actividades han alcanzado desde preescolar hasta bachillerato.

En una de las escuelas documentadas, los alumnos realizaban estas prácticas tres veces por semana.

“Los niños meditan en su aula tres veces a la semana, tienen técnicas de respiración, atención plena, meditación con valores”, explicó.

¿Qué ocurre cuando las emociones se trabajan desde pequeños?

En la escuela Participación Social número 2, alumnos, docentes y padres describieron cambios asociados a estas actividades.

Michelle Valeria Sandoval Medina, alumna del plantel, relató una experiencia después de tener un problema con una compañera:

“Justamente ese día en la tarde nos tocó meditación, y cuando salí como que ese peso de lo que me habían dicho se me fue, ya estaba contenta, feliz”.

Otra alumna, Mónica Guadalupe Arriaga Vázquez, describió así el cambio que experimentaba:

“Antes de entrar a la meditación, me siento un poquito estresada, molesta, y ya cuando salgo, ya me siento tranquila”.

La docente Jocelyn Ramírez Rodríguez aseguró que había observado cambios entre los estudiantes que llevaban varios años realizando las actividades.

“De verdad que sí vemos cambios en los pequeños”.

La meditación no es una fórmula mágica ni una solución instantánea, pero sí es una herramienta concreta para interrumpir ese momento crítico en el que una emoción intensa puede convertirse en un acto impulsivo.

Dos iniciativas diferentes con un punto en común

“El ABC de las Emociones” y Fundación Medita México son iniciativas distintas, con alcances, responsables y metodologías diferentes.

La primera es una estrategia nacional de la SEP dirigida principalmente a estudiantes de tercero de secundaria a bachillerato. Busca generar espacios para reconocer y expresar emociones, capacitar al personal escolar e involucrar a las familias.

La segunda ha trabajado con comunidades escolares mediante meditación, respiración y atención plena, desde preescolar hasta bachillerato.

El punto donde coinciden es el trabajo de las emociones y la salud mental desde las escuelas.

Sofi Sosa Palazuelos planteó la necesidad de aplicar:

“Estrategias basadas en la regulación emocional y la salud mental entre la niñez y las personas adultas responsables de su protección”.

¿Hasta dónde pueden ayudar estas estrategias?

Los casos ocurridos en Teotihuacán, Michoacán, el CCH Sur y ahora el ataque referido en Torreón tienen circunstancias diferentes. Con la información disponible no es posible atribuirlos a una sola causa ni afirmar que un programa de regulación emocional habría impedido esos hechos.

Lo que sí plantean las iniciativas “El ABC de las Emociones” o las prácticas de Medita México, es intervenir en un terreno específico: enseñar a niñas, niños y adolescentes a identificar y expresar lo que sienten, trabajar la regulación emocional y generar espacios de comunicación con adultos.

Para la SEP, ese trabajo ahora tendrá un espacio semanal dentro de las escuelas para millones de adolescentes.

Para Fundación Medita México, comenzar desde edades más tempranas busca proporcionar herramientas para manejar las emociones conforme los alumnos crecen.

Sosa Palazuelos resumió así ese objetivo:

“Va contribuyendo a que conforme vayan creciendo tengan un mejor manejo de sus emociones y no lleguemos, pues, a estos desenlaces tan tristes”.

Ante nuevos episodios de violencia, las dos experiencias colocan una misma cuestión sobre la mesa: qué lugar debe ocupar la salud mental y el manejo de las emociones dentro de la formación cotidiana de niñas, niños y adolescentes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.