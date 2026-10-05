A casi un mes de las elecciones, Trump registra su nivel más bajo de aprobación; hispanos reducen apoyo a republicanos

Trump registra su nivel más bajo de aprobación. Foto: AFP/Reuters

La aprobación del presidente Donald Trump se mantuvo en 32%, su nivel más bajo registrado, mientras que entre los votantes hispanos cayó a 24%, según una encuesta de Reuters/Ipsos. El sondeo fue realizado del 30 de septiembre al 5 de octubre de 2026 entre 4 mil 506 adultos estadounidenses y tiene un margen de error de aproximadamente 1.5 puntos porcentuales para el total de la muestra; hay que recordar que las elecciones son en poco menos de un mes para los Estados Unidos.

¿Qué dice la encuesta sobre la aprobación de Trump?

El 32% de los estadounidenses aprueba el desempeño de Trump como presidente, el mismo porcentaje registrado en la encuesta de septiembre, cuando alcanzó el nivel más bajo de su carrera política en las mediciones de Reuters/Ipsos. El resultado se produce a menos de un mes de las elecciones de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre, en las que estarán en juego los escaños de ambas cámaras del Congreso.

Foto: Reuters

Entre los votantes registrados, 44% señaló que planea votar por candidatos demócratas, frente a 37% que se inclinó por los republicanos. Entre los independientes, la diferencia fue mayor: 37% favoreció a los demócratas y 21% a los republicanos, mientras que 28% todavía no había decidido su voto.

Votantes hispanos reducen su respaldo a Trump

Uno de los principales cambios identificados por el sondeo aparece entre los votantes hispanos. Sólo 24% de los hispanoamericanos aprueba el desempeño de Trump en la Casa Blanca, el porcentaje más bajo registrado para este grupo durante sus dos mandatos, de acuerdo con Reuters/Ipsos.

El resultado contrasta con el desempeño de Trump entre los votantes hispanos en las elecciones presidenciales de 2024, cuando obtuvo una proporción de este voto mayor que en 2020. De cara a las elecciones legislativas de noviembre, 52% de los votantes hispanos registrados dijo que planea votar por candidatos demócratas, mientras que 26% se inclinó por los republicanos. La diferencia de 26 puntos porcentuales representa la mayor ventaja demócrata entre los hispanos registrada por Reuters/Ipsos desde que Trump asumió nuevamente la Presidencia.

Foto: Reuters

El costo de vida es la principal preocupación de los votantes

El costo de vida aparece como uno de los principales factores que los estadounidenses consideran para decidir su voto en las próximas elecciones legislativas.

La inflación y el aumento de los precios de los combustibles se encuentran entre las preocupaciones señaladas por los votantes. Reuters relaciona este contexto con el incremento de los precios de la gasolina y el diésel durante el conflicto con Irán.

Las mediciones anteriores de Reuters/Ipsos ya habían identificado al costo de vida como un tema central para los votantes rumbo a las elecciones de mitad de mandato. En agosto, 47% de los votantes registrados lo señaló como el factor más importante para decidir su voto.

¿Cómo cambió el apoyo entre los votantes mayores?

La encuesta también mostró modificaciones entre los estadounidenses de 50 años o más, un grupo que históricamente ha representado una parte importante del electorado en las elecciones de mitad de mandato.

En este segmento, los republicanos tienen una ventaja de apenas 2 puntos porcentuales, con 44% frente a 42% para los demócratas. En diciembre, la ventaja republicana entre los votantes mayores era de 8 puntos. Entre los estadounidenses menores de 50 años, en cambio, los demócratas tienen una ventaja de 18 puntos porcentuales.

¿Cuándo son las elecciones de mitad de mandato en EE. UU.?

Las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos se realizarán el 3 de noviembre de 2026 y definirán la composición de la Cámara de Representantes y parte del Senado durante los últimos dos años del actual mandato presidencial.

La encuesta de Reuters/Ipsos fue realizada en línea a nivel nacional entre 4 mil 506 adultos estadounidenses. El estudio utilizó una muestra probabilística representativa de la población y los resultados fueron ponderados por variables demográficas y políticas. Los resultados reflejan las preferencias registradas durante el periodo de levantamiento de la encuesta y no constituyen una predicción sobre los resultados de las elecciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.