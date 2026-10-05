PVEM y PT negocian con Morena alianza para elección de diputados

PVEM y PT negocian con Morena para diputados. Foto: Cuartoscuro

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) mantienen conversaciones con Morena para definir una posible alianza distrital rumbo a la elección para renovar la Cámara de Diputados.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, explicó que todavía no está definido el número de distritos en los que participarían en coalición.

PVEM y PT analizan alianza en distritos

Velasco señaló que la alianza podría abarcar los 300 distritos o un número menor, dependiendo de los acuerdos que se alcancen en la mesa de alianzas entre el PVEM, PT y Morena.

El legislador afirmó que está definido que habrá una coalición, pero todavía no se determina en cuántos distritos participarán bajo este esquema.

“Si está definido que va a haber una coalición, no está definido en qué número de distritos, en cuántos va a ser”, Manuel Velasco Coello, coordinador del PVEM, Senado.

Por su parte, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, informó que su partido mantiene reuniones con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández.

Bañuelos señaló que se trata de alianzas distintas y que el PT realizará sus esfuerzos en cada una de ellas.

Coordinadores estatales siguen pendientes

La vicecoordinadora de los senadores del PT explicó que la definición de los coordinadores estatales todavía no está concluida.

Señaló que continúa un proceso de diálogo y revisión de las encuestas que se han publicado, antes de iniciar el nuevo proceso relacionado con los coordinadores distritales.

En tanto, Manuel Velasco aseguró que el PVEM respeta los resultados de las encuestas, aunque rechazó que su partido haya sido beneficiado con cuatro coordinaciones estatales, como se ha mencionado.

Puso como ejemplos Quintana Roo, San Luis Potosí y Nayarit. Sobre Quintana Roo, señaló que Eugenio Segura siempre ha sido militante de Morena; en San Luis Potosí, dijo, Morena decidió no hacer alianza y postuló a un candidato propio. En Nayarit, afirmó, sí ganó la integrante del PVEM Jasmín Bugarín.

Velasco reiteró que su partido es respetuoso del método utilizado para definir las posiciones.

“Nosotros somos respetuosos del método, si fueron las reglas en las que se decidió participar, debemos aceptar las reglas del juego”. Manuel Velasco Coello, coordinador del PVEM, Senado

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