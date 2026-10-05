La dieta y el ejercicio pueden revertir la diabetes tipo 2 de aparición temprana

Nueva evidencia sobre este tipo de diabetes. Foto: Cuartoscuro

Un nuevo estudio encontró que combinar una dieta baja en calorías con ejercicio aeróbico y entrenamiento de resistencia puede ayudar a lograr la remisión de la diabetes tipo 2 de inicio temprano.

Si una persona desarrolla diabetes tipo 2 antes de los 45 años, es posible que pueda llevar la enfermedad a remisión mediante una alimentación baja en calorías y un programa de actividad física que incluya ejercicio aeróbico y entrenamiento de resistencia, de acuerdo con un nuevo estudio.

La investigación fue dirigida por la doctora Kaberi Dasgupta, quien encabeza el área de medicina interna general de la Universidad McGill, en Montreal.

Los resultados fueron presentados el pasado miércoles 30 de septiembre, en Milán, durante una reunión de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, y publicados de manera simultánea en The Lancet Regional Health Americas.

Diabetes tipo 2 en personas jóvenes

Los investigadores señalaron que el aumento de los diagnósticos de diabetes tipo 2 entre personas jóvenes representa una tendencia preocupante. El inicio de la enfermedad antes de los 45 años, que con frecuencia está relacionado con la obesidad, puede reducir la expectativa de vida en mayor medida que cuando la diabetes aparece a una edad más avanzada.

Sin embargo, el nuevo ensayo mostró que revertir la enfermedad es posible mediante una intervención enfocada en la pérdida de peso y el ejercicio.

El equipo de Dasgupta incluyó a 96 adultos menores de 45 años que tenían obesidad y diabetes tipo 2 de inicio temprano. Ninguno de los participantes había comenzado tratamiento con insulina.

Aproximadamente la mitad fue asignada al grupo que recibió la atención habitual para controlar su diabetes, mientras que el resto siguió un programa que combinó una dieta para perder peso y ejercicio semanal.

¿En qué consistió la dieta?

La alimentación contenía entre 800 y 900 calorías al día, distribuidas en:

30% de proteína

50% de carbohidratos

20% de grasa

Durante las primeras dos semanas, los participantes obtuvieron sus calorías mediante reemplazos completos de comidas, como Optifast en Reino Unido y ProtiDiet en Canadá.

De la tercera a la duodécima semana recibieron los reemplazos de comida junto con una comida basada en alimentos al día, que aportaba entre 60 y 90 gramos de proteína, además de dos porciones de verduras sin almidón. Posteriormente, entre las semanas 13 y 24, los participantes siguieron una dieta de mantenimiento del peso.

Ejercicio aeróbico y entrenamiento de resistencia

La parte de ejercicio del programa consistió en dos sesiones semanales de actividad supervisada durante 12 semanas, combinando ejercicios aeróbicos y de resistencia. Después, entre las semanas 13 y 24, los participantes continuaron realizando ejercicio de manera independiente.

Los resultados comenzaron a mostrar una diferencia importante entre ambos grupos.

A las 24 semanas, 27 de las 50 personas, equivalente al 54%, que participaron en el grupo de intervención lograron que su diabetes tipo 2 entrara en remisión incompleta , informó el equipo de Dasgupta.

, informó el equipo de Dasgupta. En contraste, solamente 2 de las 46 personas, es decir, 4%, del grupo que no recibió la intervención lograron la remisión.

Una parte importante de la diferencia estuvo relacionada con la pérdida de peso, pues las personas que participaron en el programa de dieta y ejercicio perdieron 18.5 libras en promedio, mientras que quienes formaron parte del grupo de control perdieron alrededor de 2.6 libras.

Al analizar únicamente la masa grasa, quienes recibieron la intervención perdieron en promedio 14.5 libras más que las personas del grupo que no siguió el programa.

Los investigadores señalaron que estos resultados refuerzan el potencial de las intervenciones estructuradas de estilo de vida para lograr una remisión clínicamente significativa en personas con diabetes tipo 2 de inicio temprano.

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Autor: Ernie Mundell, reportero de HealthDay.

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