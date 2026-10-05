Peste neumónica: cómo se contagia y por qué puede ser mortal en horas

La peste neumónica puede volverse mortal en poco tiempo: OMS. Foto: Getty Images

La muerte de una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en Siberia, fue relacionado con la peste neumónica, una infección que puede avanzar rápidamente y transmitirse entre personas. Sin embargo, autoridades rusas descartaron la presencia de Yersinia pestis, la bacteria causante de la enfermedad.

Por ahora, cerca de 200 personas permanecen bajo observación médica. La peste neumónica es la forma más virulenta de la enfermedad y puede contagiarse a través de gotículas respiratorias de una persona infectada, según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que explicó que, sin diagnóstico y tratamiento oportunos, puede volverse mortal en poco tiempo.

Peste neumónica, la forma más virulenta de la enfermedad

La peste neumónica o pulmonar ocurre cuando la bacteria llega a los pulmones. Es considerada “la más grave y la única que puede transmitirse directamente de persona a persona por vía respiratoria”, explicó la Universidad de Navarra.

Por su parte, la OMS destacó que es la forma más virulenta y que su periodo de incubación puede ser de tan solo 24 horas.

“Cualquier persona con peste neumónica puede transmitir la enfermedad a otras personas a través de gotículas respiratorias”, dijo la OMS.

Esto la diferencia de la peste bubónica, la forma más común, que normalmente se adquiere por la picadura de pulgas infectadas y rara vez pasa directamente entre seres humanos.

¿Cómo se contagia la peste neumónica?

La bacteria Yersinia pestis puede llegar al ser humano a través de tres vías principales.

Picaduras de pulgas infectadas

Contacto con líquidos corporales o materiales contaminados

Inhalación de gotículas respiratorias o pequeñas partículas de pacientes con peste neumónica

La OMS también explicó que la peste neumónica puede transmitirse de persona a persona mediante gotículas respiratorias cuando existe contacto cercano con un paciente infectado.

¿Cuáles son los síntomas de la peste neumónica?

Los primeros síntomas de la peste suelen parecerse a los de otras infecciones.

Fiebre repentina

Escalofríos

Dolor de cabeza

Dolores en el cuerpo

Debilidad, náuseas y vómitos

Cuando la infección llega a los pulmones, el estado del paciente puede deteriorarse con rapidez.

“En ausencia de un diagnóstico y un tratamiento precoces, esta forma es mortal”, señaló el organismo.

La OMS indicó que, sin tratamiento, la peste neumónica puede causar la muerte entre 18 y 24 horas después de que aparecen los síntomas, aunque señaló que las posibilidades de curación son altas cuando se detecta y atiende de manera oportuna (dentro de las 24 horas posteriores a la aparición de los síntomas).

¿Por qué preocupa el caso registrado en Rusia?

La atención surgió por la muerte de una trabajadora del Instituto de Lucha contra la Peste de Irkutsk, dedicado al estudio y control de estas enfermedades.

Las autoridades rusas informaron que no encontraron rastros de la bacteria de la peste en las pruebas realizadas y señalaron que la mujer murió por una neumonía de origen no determinado.

Por ahora, no existe confirmación oficial de peste neumónica ni de un brote en Rusia. Sin embargo, las características de esta infección explican por qué cualquier sospecha relacionada con un laboratorio especializado activa medidas de vigilancia y seguimiento.

Trump ofrece ayuda a Rusia

Ante esta situación, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo este 5 de octubre que se están analizando “muy seriamente” los informes sobre la infección en el laboratorio de Rusia y que está listo para ayudar con la situación.

“Lo estamos analizando muy seriamente, acabamos de enterarnos… Los ayudaremos tanto como podamos”, dijo Trump a los periodistas cuando le preguntaron qué iba a hacer Washington ante las preocupaciones que causó la muerte de la trabajadora en Siberia.

“Siempre estamos dispuestos a ayudar a cualquiera que tenga ese tipo de problema”, agregó.

La muerte de esta persona ha despertado temores por la salud pública en las redes sociales a pesar de que las autoridades rusas afirmaron que la situación estaba bajo control.