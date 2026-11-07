Noticias de hoy 6 de noviembre 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

Noticias de hoy 6 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Papa León XIV ya está en Uruguay

El Papa León XIV aterrizó la tarde de este viernes en Montevideo, Uruguay, para comenzar una gira de 12 días por Sudamérica.

Precio de la carne podría subir

El precio de la carne de res, cerdo y pollo podría registrar nuevos aumentos durante 2027 en México. Según estimaciones, los incrementos podrían ser de hasta 6%.

Trump cambia gabinete

Donald Trump nombró a Stephen Miller, arquitecto de su política migratoria y actual asesor de Seguridad Nacional, como nuevo jefe de gabinete.

Bajas temperaturas

Los efectos del frente frío número 4 se sentirán en varios estados, donde se pronostican temperaturas de hasta -5 grados. También se prevén lluvias.

Agreden a Mon Laferte

Mon Laferte sufrió un golpe en el rostro durante un concierto en Las Vegas, Estados Unidos, luego de que una fanática lanzara un celular a la cantante.

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