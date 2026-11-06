Noticias de hoy 6 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Entérate de las principales noticias nacionales e internacionales de este viernes.
Noticias de hoy 6 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores en 40 sedes de 16 estados contra las nuevas evaluaciones de personal.
El personal de los Módulos de Atención Ciudadana del INE solicita revisar sueldos, regular jornadas laborales y mejorar las condiciones de contratación, en plena polémica contra el instituto.
La Embajada de Estados Unidos en México enfatizó que la política migratoria en la frontera no ha cambiado pese a los resultados de las elecciones intermedias.
Thomas Markle, padre de Meghan Markle y suegro del príncipe Harry, fue detenido en Florida, en medio de una investigación por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.
Vive Latino ya dio a conocer su cartelera para la edición de 2027, que se celebrará el 13 y 14 de marzo. Con artistas internacionales como Placebo y Mötley Crüe, el cartel está compuesto en su mayoría por músicos hispanohablantes.
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