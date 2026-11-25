Impulsan prendas diseñadas para personas con discapacidad. Foto: Cortesía

La moda no sólo es una forma de expresión, también debe responder a las necesidades de quienes la utilizan y para muchas personas con discapacidad, encontrar prendas cómodas y funcionales que faciliten su movilidad y autonomía todavía representa un desafío.

Ante este panorama, APAC, I.A.P., Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, y la Universidad Iberoamericana impulsaron una iniciativa para reflexionar sobre la inclusión y la accesibilidad en la industria de la moda.

Se trata del Foro por la Diversidad: Diseñar con sentido, un proyecto en el que 11 estudiantes del Laboratorio de Diseño de la Ibero trabajaron directamente con personas beneficiarias de APAC para desarrollar propuestas de prendas personalizadas.

¿Cómo se diseñó ropa para personas con discapacidad?

El proyecto comenzó con un acercamiento entre las estudiantes y las personas participantes, antes de realizar los diseños, las jóvenes escucharon sus experiencias, identificaron sus necesidades y conocieron sus preferencias para desarrollar prendas que respondieran tanto a cuestiones funcionales como a su identidad.

Entre los aspectos considerados estuvieron la movilidad, la comodidad y la funcionalidad de la ropa, sin dejar de lado los gustos y el estilo personal de cada participante.

Para desarrollar las propuestas se utilizó una metodología de Diseño Estratégico dividida en cinco etapas:

Entender: conocer a las personas y sus necesidades.

conocer a las personas y sus necesidades. Interpretar: analizar la información y las experiencias compartidas.

analizar la información y las experiencias compartidas. Idear: plantear posibles soluciones de diseño.

plantear posibles soluciones de diseño. Prototipar: desarrollar propuestas de prendas.

desarrollar propuestas de prendas. Evolucionar: incorporar pruebas de uso y retroalimentación para mejorar los diseños.

De esta manera, las personas beneficiarias participaron activamente en el proceso creativo, en lugar de ser consideradas únicamente como destinatarias de las prendas.

La inclusión debe considerarse desde el diseño

Para Lara Christianson, integrante del Patronato de APAC, iniciativas como esta permiten visibilizar las necesidades, capacidades y experiencias de las personas con discapacidad, además de generar oportunidades para que participen en distintos ámbitos de la sociedad.

En el comunicado, Christianson destacó la importancia de contar con espacios que impulsen la participación de este sector y llamó a dejar de considerar la diversidad como una excepción.

La representante de APAC señaló que la inclusión debe tomarse en cuenta desde el origen de las ideas, los proyectos y las decisiones.

¿Qué es APAC y a quiénes atiende?

APAC es una organización mexicana sin fines de lucro que brinda atención especializada a personas con parálisis cerebral y discapacidades afines desde hace más de 50 años.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, ofrece más de 90 servicios a 500 bebés, niñas, niños, jóvenes y personas adultas, además de brindar acompañamiento a sus familias.

También trabaja con otras instituciones especializadas y ofrece asesoría a 46 centros afiliados en el interior de la República Mexicana.

Con el Foro por la Diversidad, APAC busca promover espacios de colaboración entre personas con discapacidad, especialistas, jóvenes y profesionales de distintas disciplinas, para que la inclusión también forme parte de los procesos creativos y de las decisiones que influyen en la vida cotidiana.

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