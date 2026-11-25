Convocan marcha en defensa del INE. Foto: Cuartoscuro

Las organizaciones Poder Ciudadano y Sociedad Civil MX convocaron a una manifestación para el próximo 6 de diciembre, con el objetivo de exigir a la Cámara de Diputados que nombre a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y rechazar la sobrerrepresentación en el Congreso.

A un mes de la renuncia de Guadalupe Taddei al cargo, en medio de acusaciones en su contra, ambas agrupaciones llamaron a la ciudadanía a participar en movilizaciones para recuperar la confianza en la autoridad electoral.

¿Cuándo y dónde será la marcha por el INE?

Lucía Medina, integrante de Sociedad Civil MX, informó que la movilización principal en la Ciudad de México comenzará a las 10:00 horas y partirá del Auditorio Nacional rumbo al Ángel de la Independencia.

La convocatoria también contempla manifestaciones en otras 35 ciudades, dentro y fuera de México.

“Lo siguiente es tomar las calles el 6 de diciembre a las 10 de la mañana. En la Ciudad de México saldremos del Auditorio Nacional y caminaremos al Ángel de la Independencia, pero hay 35 ciudades más, dentro y fuera del país y también estamos dando la batalla para posicionarnos en contra de la sobrerrepresentación”, Lucía Medina, Sociedad Civil MX

Organizaciones presentan denuncia ante el Tribunal Electoral

Este miércoles, representantes de ambas organizaciones acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar una denuncia y solicitar que ordene al Congreso iniciar el procedimiento para nombrar a la nueva presidenta del INE.

También exigieron que el proceso sea transparente y cuente con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil.

Gabriela Sterling, integrante de Poder Ciudadano, pidió que se hagan públicos los nombres de las personas aspirantes y la información sobre sus trayectorias.

“Los ciudadanos estamos pidiendo no solamente los nombres de todas aquellas personas que son las aspirantes, sino también quiénes son, su historial”, Gabriela Sterling, Poder Ciudadano

La representante agregó que transparentar el procedimiento ayudaría a recuperar la confianza ciudadana en la institución electoral.

“Esto sería un paso para que la ciudadanía vuelva a tener confianza en esta gran institución”, Gabriela Sterling, Poder Ciudadano

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