Éstas son las instituciones de seguridad y justicia que generan mayor desconfianza

Las 3 autoridades de seguridad que más desconfianza generan. Foto: Cuartoscuro

En México, la Policía de Tránsito es la institución de seguridad y justicia que genera mayor desconfianza entre la ciudadanía, con 53.4% de las personas encuestadas que manifiestan desconfiar de ella en 2026.

De acuerdo con un análisis de México Evalúa, le siguen la Policía Preventiva Municipal, con 42.2%, y la Policía Estatal, con 40.3%. Los datos muestran que las instituciones civiles y locales, que tienen un contacto más cercano con la ciudadanía, concentran los mayores niveles de desconfianza.

Foto: México Evalúa

¿Cuáles son las instituciones que generan mayor desconfianza?

El análisis de México Evalúa muestra que la desconfianza no se limita a las corporaciones policiales. También alcanza a instituciones relacionadas con la impartición y procuración de justicia.

En 2026, los porcentajes de personas que manifestaron desconfiar de estas autoridades son:

Policía de Tránsito: 53.4%

53.4% Policía Preventiva Municipal: 42.2%

42.2% Policía Estatal: 40.3%



40.3% Jueces: 40.3%

40.3% Ministerios públicos y procuradurías: 40.1%

40.1% Policía Ministerial o Judicial: 37.6%



En contraste, las Fuerzas Armadas registran niveles considerablemente menores de desconfianza.

La Marina registra 8.7%, mientras que el Ejército alcanza 12%. De esta manera, las instituciones más cercanas a la prevención, denuncia e investigación de los delitos cotidianos son también algunas de las que presentan los niveles más elevados de desconfianza.

La desconfianza también se refleja en los estados

El fenómeno no se concentra únicamente en algunas entidades del país. De acuerdo con el análisis, el patrón se reproduce territorialmente. Entre los estados con mayores niveles de desconfianza promedio, la Policía de Tránsito aparece de manera recurrente entre las autoridades peor evaluadas, con porcentajes que incluso superan el 60%.

También figuran entre las instituciones con mayores niveles de desconfianza las olicías preventivas municipales y estatales, los ministerios públicos, las fiscalías y los jueces. Incluso en las cinco entidades con mayores niveles generales de confianza, las instituciones peor evaluadas son principalmente autoridades locales.

Esto apunta a una problemática que, según México Evalúa, atraviesa al componente civil y local del sistema de seguridad y justicia, y no únicamente a unas cuantas entidades.

¿Cómo afecta la desconfianza a la denuncia de delitos?

La desconfianza hacia las autoridades también tiene consecuencias en la capacidad del Estado para conocer e investigar los delitos. Cuando las víctimas no confían en las instituciones a las que deben acudir para denunciar, disminuyen los incentivos para presentar una denuncia o proporcionar información que pueda ayudar a las investigaciones.

Este problema adquiere relevancia frente a delitos como la extorsión, el fraude y las amenazas, cuya investigación depende en buena medida de los datos y testimonios que proporcionan las propias víctimas.

Por ello, el nivel de confianza en las instituciones de seguridad y justicia puede influir directamente en la relación entre ciudadanía y autoridades, particularmente en los espacios donde ocurre el contacto cotidiano.

Panorama sobre la desconfianza de la ciudadanía ante el sistema de seguridad y justicia

Los datos de 2026 muestran que persiste una marcada desconfianza hacia las instituciones civiles y locales: 53.4% desconfía de la Policía de Tránsito, 42.2% de la Policía Municipal y 40.3% de la Policía Estatal. El panorama resulta relevante porque estas autoridades son algunas de las más cercanas a las víctimas y a los ciudadanos cuando ocurre un delito.

De acuerdo con el análisis, esta desconfianza puede contribuir a reducir las denuncias y el intercambio de información con las autoridades, lo que dificulta la capacidad del Estado para conocer, investigar y atender determinados delitos.

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