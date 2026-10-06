“Por ahora, no voy a renunciar a mi doble nacionalidad”, dice senadora de Morena, Cecilia Guadiana

Cecilia Guadiana no planea renunciar a su nacionalidad americana.Foto: Cuarto/Getty

La senadora de Morena por Coahuila, Cecilia Guadiana Mandujano, afirmó que no contempla renunciar a su nacionalidad estadounidense, pese a la reforma constitucional que busca establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Es un tema que no me quita el sueño; por ahora, no voy a renunciar a mi nacionalidad”. mencionó Guadiana.

Guadiana, quien nació en Laredo, Texas, respaldó públicamente la propuesta, pero aclaró que en lo personal no tiene previsto renunciar a su doble nacionalidad debido a que no aspira buscar la gubernatura de dicho estado para 2029.

“Además, el tema de mi doble nacionalidad es algo que no estaba bajo mi control hace 31 años. Mis padres decidieron que yo naciera allá y, más allá de eso, soy mexicana por nacimiento porque soy hija de padres mexicanos y he vivido toda mi vida en México.” mencionó Guadiana

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¡NO RENUNCIARÁ A DOBLE NACIONALIDAD!



A pesar de que aspira a ser la candidata de @PartidoMorenaMx a gobernadora de Coahuila, Cecilia Guadiana @cecyguadianam indicó que ella no habrá de renunciar a su doble nacionalidad pic.twitter.com/8cblsyNJpY — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) October 6, 2026

Cecilia Guadiana dice que no renunciará a su nacionalidad estadounidense

Ante los cuestionamientos por su doble nacionalidad, Cecilia Guadiana aseguró que no contempla renunciar a la ciudadanía estadounidense debido a que no pretende aspirar a la gubernatura de Coahuila.

La senadora ha manifestado su respaldo a la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, su postura personal es conservar ambas nacionalidades.

“Por ahora, mis aspiraciones están en el Senado de la República y así seguirán hasta 2030.” mencionó Guadiana.

El caso de Guadiana cobró relevancia debido a que la reforma contempla nuevos requisitos de nacionalidad para quienes busquen ocupar los principales cargos del Poder Ejecutivo federal y estatal.

La legisladora no es la única integrante del Senado con doble nacionalidad que quedó en el centro de la discusión. Durante la votación del 29 de septiembre, Cecilia Guadiana, Virgilio Mendoza y Karina Ruiz solicitaron licencia para separarse de sus funciones durante la sesión.

¿Qué plantea la reforma de nacionalidad única?

La reforma constitucional modifica los artículos 82, 116 y 122 para establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El proyecto plantea que quienes busquen alguno de estos cargos no tengan ni adquieran otra nacionalidad y, en caso de contar con una, deban renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

También contempla restricciones durante el ejercicio del cargo, entre ellas:

No adquirir o solicitar otra nacionalidad.

No utilizar documentos de identidad expedidos por otro país.

No ejercer derechos políticos derivados de otra nacionalidad.

No solicitar protección diplomática de un Estado extranjero.

La Cámara de Diputados aprobó previamente la reforma y posteriormente el Senado la avaló con 86 votos a favor y 42 en contra. Tras la aprobación de la Cámara Alta, la minuta fue enviada a los congresos estatales como parte del proceso de reforma constitucional.

Doble nacionalidad pone bajo la lupa a políticos mexicanos

La discusión sobre la nacionalidad única también ha alcanzado a otros políticos mexicanos nacidos en Estados Unidos o que cuentan con una segunda nacionalidad. Uno de los casos señalados es el de Jasmine Bugarín, quien también cuenta con nacionalidad estadounidense.

La reforma ha generado cuestionamientos sobre los requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a cargos ejecutivos una vez que concluya el proceso legislativo.

En el caso de Cecilia Guadiana, su situación adquiere relevancia debido a que actualmente es senadora por Coahuila y ha reconocido contar con nacionalidad mexicana y estadounidense.

La aprobación de la reforma no significa que la senadora deba renunciar actualmente a su nacionalidad estadounidense para conservar su escaño. Las nuevas disposiciones están dirigidas a quienes aspiren a los cargos contemplados en la reforma y su aplicación dependerá de la entrada en vigor de los cambios constitucionales.

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