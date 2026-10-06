¿Por qué es tan importante la caída de Iván “N”, alias el “Tanque”?

La captura de Iván “N”, alias el “Tanque”, representa un golpe relevante contra la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque no necesariamente significaría el debilitamiento de la organización, explicó el periodista especializado en seguridad y crimen organizado David Saucedo.

En entrevista con Uno TV, el especialista señaló que el “Tanque” sería un personaje de primer nivel dentro del CJNG, relacionado con distintos episodios de alto impacto que han marcado la historia reciente de la organización criminal.

El especialista recordó que otras detenciones de integrantes de alto nivel del CJNG tampoco provocaron la desaparición o debilitamiento de la organización.

“Se trata de un personaje de primer nivel de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. La detención del “Tanque”, por supuesto que está ligada a una serie de episodios de alto impacto. Ya hay detrás de él varios sucesores que van a tomar la ronda de toda la actividad criminal que él realizaba”.

Saucedo consideró que la captura representa un éxito para las autoridades federales, pero advirtió que el grupo criminal ha demostrado capacidad para sustituir rápidamente a sus principales mandos.

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