FGR rechaza versión de 250 personas calcinadas en el Rancho Izaguirre
Un presunto sicario habló frente a una cadena televisiva de Italia, dando detalles del suceso.
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó la presunta incineración masiva de 250 personas dentro del Rancho Izaguirre, luego de que un supuesto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) confesó su participación a la televisión italiana.
El noticiero TG1 publicó un reportaje el pasado 13 de octubre, donde un supuesto sicario confesó su participación en la ejecución de personas reclutadas por la fuerza.
El video muestra a la reportera Stefania Battistini dentro de una camioneta con el supuesto criminal, quien aparece con el rostro ensombrecido para no revelar su identidad.
Dicho sujeto declaró que acudió a las madres buscadoras en secreto, debido a que ellas, por sí solas, “nunca los encontrarán”.
“Cerca del Rancho Izaguirre ejecutamos a 20 personas en una sola noche. Allí dentro fueron ejecutadas más de 500 personas. Yo calciné personalmente a 250 personas”, afirmó.
Aseguró que ganaba 4 mil pesos semanales como sicario y que cobraba la misma cantidad sin importar el número de personas ejecutadas: “Una vida no cuesta mucho”, señaló.
El presunto sicario dijo que pueden encontrarse más cuerpos en el Rancho Izaguirre “si siguen buscando”.
Rechazan incineración masiva del CJNG
Al respecto, la FGR aseveró que es falsa la supuesta incineración masiva de personas en el Rancho Izaguirre, pero sin entrar en detalles que sustenten su rechazo. En cambio, afirmó que el procesamiento pericial del sitio lleva un avance del 92%.
Asimismo, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con dicho campo de adiestramiento.
“Las investigaciones, que continúan avanzando, incluyen análisis de telefonía y dispositivos móviles con control judicial, así como testimonios de víctimas”, informó.
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