FGR rechaza versión de 250 personas calcinadas en el Rancho Izaguirre

Rancho Izaguirre. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó la presunta incineración masiva de 250 personas dentro del Rancho Izaguirre, luego de que un supuesto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) confesó su participación a la televisión italiana.

El noticiero TG1 publicó un reportaje el pasado 13 de octubre, donde un supuesto sicario confesó su participación en la ejecución de personas reclutadas por la fuerza.

El video muestra a la reportera Stefania Battistini dentro de una camioneta con el supuesto criminal, quien aparece con el rostro ensombrecido para no revelar su identidad.

“Hicimos desaparecer cientos de cuerpos. Siguen enterrados alrededor del Rancho #Izaguirre”, dice un sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación, #CJNG. Un integrante del cártel lo admite por primera vez ante una cámara, con el rostro cubierto [vía @Tg1Rai].



En secreto, decidió… pic.twitter.com/dtZc3LAkzp — Stefania Battistini (@StefaniaBattis4) October 13, 2026



Dicho sujeto declaró que acudió a las madres buscadoras en secreto, debido a que ellas, por sí solas, “nunca los encontrarán”.

“Cerca del Rancho Izaguirre ejecutamos a 20 personas en una sola noche. Allí dentro fueron ejecutadas más de 500 personas. Yo calciné personalmente a 250 personas”, afirmó.

Aseguró que ganaba 4 mil pesos semanales como sicario y que cobraba la misma cantidad sin importar el número de personas ejecutadas: “Una vida no cuesta mucho”, señaló.

El presunto sicario dijo que pueden encontrarse más cuerpos en el Rancho Izaguirre “si siguen buscando”.

Rechazan incineración masiva del CJNG

Al respecto, la FGR aseveró que es falsa la supuesta incineración masiva de personas en el Rancho Izaguirre, pero sin entrar en detalles que sustenten su rechazo. En cambio, afirmó que el procesamiento pericial del sitio lleva un avance del 92%.

Con relación a un video donde un supuesto integrante de un grupo criminal asegura haber realizado una incineración masiva de personas en el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) señala que dicha… — FGR México (@FGRMexico) October 14, 2026

Asimismo, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con dicho campo de adiestramiento.

“Las investigaciones, que continúan avanzando, incluyen análisis de telefonía y dispositivos móviles con control judicial, así como testimonios de víctimas”, informó.

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