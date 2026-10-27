Transportistas mantienen diálogo con Gobernación; seguridad en carreteras sigue pendiente

Las demandas de seguridad de los transportistas continúan sin resolverse. Tras una reunión con la Secretaría de Gobernación, organizaciones del sector acordaron mantener el diálogo y trabajar con autoridades federales y estatales para atender los puntos más peligrosos de las carreteras.

En entrevista con Uno TV, Carlos García Álvarez, presidente nacional de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC), aclaró que el acuerdo representa una pausa en las movilizaciones, pero no significa que las soluciones estén garantizadas.

“Es una parte nada más, es un recreo, porque de esta mesa no salieron las soluciones”, afirmó el dirigente al explicar que las negociaciones continuarán.

El dirigente destacó que, por primera vez, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) se sumó a los esfuerzos de diálogo con otras organizaciones, sindicatos y agrupaciones del sector. Explicó que la intención es trabajar de manera coordinada y transparente para que las medidas acordadas se traduzcan en resultados para los transportistas.

Sobre el futuro de los bloqueos, García Álvarez explicó que las organizaciones acordaron continuar las negociaciones y establecer mesas de trabajo con la Guardia Nacional y autoridades de los estados donde se han identificado focos rojos de inseguridad.

“Vamos a entrar con gente de Guardia Nacional, con los estados donde tenemos focos rojos, para que se involucren”, explicó.

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