Fiscalías cierran 2025 con 2.9 millones de procedimientos pendientes; Guanajuato, CDMX y Jalisco lideran rezago

Foto: Cuartoscuro.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que durante 2025 se abrieron 2 millones 64 mil 775 carpetas de investigación en México, cifra que representó una disminución de 3.5% respecto a las 2 millones 139 mil 228 registradas en 2024. Sin embargo, al cierre de 2025, la FGR y las fiscalías registraron 2 millones 916 mil 624 procedimientos pendientes de concluir en las carpetas de investigación, tanto en la etapa de investigación inicial como en la complementaria.

Durante 2025 se abrieron 2,064,775 carpetas de investigación:

▪️84,144 por la Fiscalía General de la República (FGR)

▪️1,980 631 por las Fiscalías Generales o Procuradurías Generales de Justicia estatales (FGE).



Al cierre de ese año, la FGR y las FGE estatales tenían… pic.twitter.com/zxOKuB6Zb0 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 1, 2026

Carpetas de investigación abiertas en 2025 y procedimientos pendientes de concluir

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJF-E) 2026, presentados por el Inegi, durante 2025 se abrieron 2 millones 64 mil 775 carpetas de investigación, distribuidas de la siguiente manera:

FGR: 84 mil 144 carpetas de investigación.

84 mil 144 carpetas de investigación. Fiscalías Generales o Procuradurías Generales de Justicia estatales (FGE): un millón 980 mil 631 carpetas de investigación.

Del total nacional, 98.5% correspondió a la materia penal para personas adultas y 1.5% al sistema de justicia para personas adolescentes.

En el mismo periodo, las fiscalías reportaron 1 millón 904 mil 464 determinaciones y/o conclusiones en la etapa de investigación inicial, además de 225 mil 936 en la etapa de investigación complementaria.

Para entender estas cifras, una carpeta de investigación es el registro que concentra las actuaciones realizadas por el Ministerio Público a partir del conocimiento de un posible delito. Su apertura permite iniciar formalmente las diligencias de investigación correspondientes, reunir datos y establecer el curso que tendrá el caso.

La investigación inicial comprende las actuaciones que se realizan desde que el Ministerio Público conoce un hecho posiblemente delictivo y antes de que concluya esta primera etapa. En este periodo se recaban datos, se realizan actos de investigación y se determina el curso que tendrá la carpeta conforme a la información obtenida.

Las determinaciones y/o conclusiones son las decisiones o cierres que ponen término a una actuación dentro de la etapa correspondiente. Por ello, la cifra no significa necesariamente que todos los casos hayan terminado en una sentencia, pues las carpetas pueden tener diferentes formas de conclusión conforme a su situación jurídica.

En la investigación complementaria, las actuaciones continúan después de que un asunto pasa a la etapa judicial correspondiente y se desarrollan diligencias adicionales dentro de los plazos establecidos para esa fase.

En contraste, los procedimientos pendientes de concluir son aquellos que permanecían abiertos al cierre del año. Es decir, no necesariamente corresponden a carpetas que se hayan abierto durante 2025: pueden incluir procedimientos iniciados en ese año o en ejercicios anteriores que todavía no habían concluido al 31 de diciembre.

Al cierre de 2025, el acumulado nacional llegó así a 2 millones 916 mil 624 procedimientos pendientes de concluir.

¿Dónde se concentran los procedimientos pendientes?

De acuerdo con el instituto, los procedimientos pendientes de concluir se concentran principalmente en Guanajuato, Ciudad de México y Jalisco, entidades que acumulan, por sí solas, un millón 111 mil 672 registros pendientes, equivalentes a aproximadamente 38.1% de los 2 millones 916 mil 624 registros reportados en 2025.

Guanajuato ocupa el primer lugar, con 416 mil 617 procedimientos pendientes de concluir. La cifra representa alrededor de 14.3% del total nacional reportado.

Le siguen prácticamente empatados la Ciudad de México, con 347 mil 530, y Jalisco, con 347 mil 525. La diferencia entre ambas entidades es de apenas cinco procedimientos, por lo que estadísticamente aparecen prácticamente al mismo nivel en cuanto al volumen registrado.

En conjunto, Guanajuato, Ciudad de México y Jalisco concentran cerca de cuatro de cada 10 procedimientos pendientes contabilizados en el país.

¿Cuántos delitos se registraron en las carpetas de investigación?

Durante 2025 se registraron 2 millones 102 mil 812 delitos en las carpetas de investigación abiertas en México. De ellos, 84 mil 144, equivalentes a 4.0%, correspondieron a la FGR, mientras que 2 millones 18 mil 668, 96.0%, fueron registrados por las FGE.

Del total, 2 millones 70 mil 487 delitos correspondieron al sistema penal para personas adultas y 32 mil 325 al sistema de justicia para personas adolescentes.

En comparación con 2024, los delitos registrados por la FGR aumentaron 7.0%, mientras que los correspondientes a las FGE disminuyeron 4.9%.

Entre los delitos registrados por la FGR, los de mayor frecuencia fueron:

Delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos: 21.4%.

21.4%. Robo en todas sus modalidades: 14.7%.

14.7%. Delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados: 11.4%.

En las fiscalías estatales, los delitos registrados con mayor frecuencia fueron:

Robo en todas sus modalidades: 23.8%.

23.8%. Violencia familiar: 13.2%.

13.2%. Lesiones: 10.7%.

De acuerdo con los datos proporcionados para el ámbito estatal, se registraron 2 millones 18 mil 616 delitos del fuero común, de los cuales un millón 986 mil 343 correspondieron al sistema de justicia para personas adultas y 32 mil 273 al sistema de justicia para personas adolescentes.

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