México y EE. UU. refuerzan cooperación militar en la frontera. Foto: Defensamx

México y Estados Unidos buscan fortalecer sus mecanismos de seguridad en la frontera común mediante una mayor coordinación entre sus Fuerzas Armadas. Entre los temas que ambos gobiernos revisaron se encuentra la posibilidad de ampliar los operativos espejo, así como reforzar la capacitación militar y el intercambio de conocimientos técnicos.

Los acuerdos fueron analizados durante una visita de trabajo que realizaron los secretarios mexicanos de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, a la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, en Tucson, Arizona, del 16 al 18 de noviembre de 2026.

El encuentro dio continuidad a los compromisos establecidos en julio pasado con representantes del Comando Norte de Estados Unidos y del Comando de Defensa Aeroespacial.

Operativos espejo, entre los temas prioritarios de México y Estados Unidos

Uno de los puntos centrales de la reunión fue revisar la posibilidad de incrementar las operaciones concurrentes, conocidas como operativos espejo, en la frontera entre ambos países.

Estas acciones forman parte de los mecanismos de colaboración para atender los desafíos de seguridad que comparten México y Estados Unidos. La revisión también ocurre en un contexto de preocupación por el uso de drones por parte de organizaciones criminales, conocidos como narcodrones.

Sin embargo, el comunicado de Defensa no detalló cuántos operativos adicionales podrían realizarse, en qué puntos de la frontera se aplicarían ni cuándo comenzarían las nuevas acciones.

México y EE. UU. refuerzan cooperación militar en la frontera. Foto: Defensamx

Comando Norte de EE. UU. recibe a titulares de Defensa y Marina de México en Arizona

Los secretarios de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunieron con el comandante del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) y del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), general Gregory M. Guillot, del 16 al 18 de noviembre en Tucson, Arizona.

De acuerdo con la Oficina de Asuntos Públicos del Comando Norte de Estados Unidos, durante los encuentros se revisaron los mecanismos de colaboración bilateral en materia de seguridad marítima, asistencia humanitaria, preparación ante desastres e intercambios de capacitación técnica.

Al destacar la relación entre ambos países, el general Guillot declaró: “Estados Unidos y México mantienen una alianza de defensa vital y duradera, basada en valores compartidos y respeto mutuo”.

También señaló que las reuniones periódicas con los titulares de Defensa y Marina reflejan el compromiso de ambos países con la defensa regional y el fortalecimiento de la compatibilidad operativa.

“Las reuniones periódicas con los líderes de DEFENSA y MARINA reflejan un firme compromiso con la defensa regional y el fortalecimiento de la compatibilidad operativa”. mencionó el Comando Norte de EE. UU.

Al término de los encuentros, los tres mandos reafirmaron su disposición de mantener el diálogo y desarrollar estrategias de defensa cooperativa que respeten la soberanía y la integridad territorial de ambas naciones, así como la seguridad de la región fronteriza.

México y EE. UU. refuerzan cooperación militar en la frontera. Foto: USNorthernCmd

¿Qué otros acuerdos militares revisaron ambos países?

Durante la visita oficial, los funcionarios también analizaron el Plan Anual de Actividades 2027, que contempla el intercambio de capacitación técnica mediante la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés).

La agenda incluyó el seguimiento de iniciativas de seguridad marítima, preparación para brindar asistencia humanitaria y mecanismos de respuesta ante desastres.

El objetivo es fortalecer las capacidades de las instituciones militares de ambos países mediante cursos, programas de adiestramiento, procedimientos y ejercicios de entrenamiento.

México y EE. UU. refuerzan cooperación militar en la frontera. Foto: Defensamx

¿Qué dijeron los titulares de Defensa y Marina?

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó que los encuentros bilaterales permiten mejorar la preparación de las Fuerzas Armadas y fortalecer la coordinación entre México y Estados Unidos.

“Se fortalece la coordinación bilateral mediante el desarrollo de programas de adiestramiento, cursos de capacitación, procedimientos y ejercicios de entrenamiento orientados a incrementar las capacidades y el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas de ambos países”, expresó.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, subrayó la importancia de mantener el diálogo para enfrentar los desafíos comunes mediante la cooperación y el adiestramiento.

El general Guillot, comandante del Comando Norte estadounidense, afirmó que ambos países mantienen una alianza de defensa basada en valores compartidos y respeto mutuo. También consideró que las reuniones periódicas reflejan el compromiso con la seguridad regional y el fortalecimiento de la compatibilidad operativa.

México y EE. UU. refuerzan cooperación militar en la frontera. Foto: Defensamx

Reunión de noviembre dio seguimiento a acuerdos de julio

La visita a Arizona tuvo como antecedente una reunión de trabajo realizada del 19 al 22 de julio de 2026 en el puerto de Veracruz, en la que participaron los titulares de Defensa y Marina de México y representantes del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos.

México y EE. UU. refuerzan cooperación militar en la frontera. Foto: Defensamx

En ese encuentro se acordó realizar una visita oficial recíproca a la Base Davis-Monthan, con el propósito de dar continuidad a los mecanismos de cooperación militar.

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que este tipo de reuniones se desarrolla bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de ambas naciones.

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