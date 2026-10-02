Grupo Carso revitalizará zona del Centro Histórico de Puebla| Foto: Uno TV

El Presidente Honorario y Vitalicio de Grupo Carso, el ingeniero Carlos Slim Helú, anunció un proyecto para revitalizar una zona del Centro Histórico de Puebla.

“El Centro Histórico de Puebla es fantástico, sigue con una vida enorme, no es lo que había pasado allá en la Ciudad de México, pero de todas formas hay algunas áreas en donde vale la pena que tengan mayor actividad, mayor vida, etcétera. Para esto nos hemos concentrado en un área de unos 45 mil metros cuadrados de predio, digamos”. Carlos Slim Helú, Presidente Honorario y Vitalicio de Grupo Carso

El proyecto abarca seis predios en torno a Paseo San Francisco, con una inversión privada de 4 mil millones de pesos.

Contempla la construcción de 700 viviendas y de espacios de oficinas, además de la reactivación y modernización de la plaza comercial y de las áreas urbanas.

“… La idea es que haya más actividad que haya más inversión empresarial y que haya más vida económica”, dijo el ingeniero Carlos Slim Helú.

La revitalización también busca mejorar la seguridad y los servicios públicos.

“Hablábamos de lo de revitalización, pero estábamos hablando de seguridad de servicios públicos y aquí también estamos pensando en que hay un ambiente de seguridad en la zona, mejores servicios públicos, inversión pública y privada, proyectos culturales y mejorar salud y educación. “Hay que arreglar muy bien Puebla, la ciudad, el gobierno y el estado en general, en esas áreas donde hay algunos rezagos, pues también conviene ir ampliando para ir incorporando a toda esa población que está marginada a la educación y a la salud y a incorporarse a la economía; entre más se levante el nivel socioeconómico de la población, mejor está el país”. Carlos Slim Helú, Presidente Honorario y Vitalicio de Grupo Carso.



El Gobierno estatal invertirá en los barrios fundacionales y el Ayuntamiento de Puebla complementará con obras en las vialidades.

“El Gobierno del estado tiene un proyecto de inversión en los barrios fundacionales muy importante, muy bonito, y nosotros vamos a complementar en las demás vialidades para poder hacer de este proyecto un gran proyecto, y obviamente es beneficiar a este proyecto, como bien dice el ingeniero, no es únicamente este proyecto, posteriormente todas las demás casas muchas muchas casas y terrenos que están alrededor, por supuesto, se beneficiarán”. José Chedraui, Presidente municipal de Puebla.

Las obras se realizarán en aproximadamente dos años.

El beneficio laboral: la generación de mil 500 empleos directos y 2 mil 500 empleos indirectos a lo largo de este proyecto.

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