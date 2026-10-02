Comisión de Hacienda aprueba Ley Aduanera y Ley de Pagos Digitales

Avanza en comisiones la ley de pagos digitales. Foto: Cuartoscuro

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes de la Ley Aduanera y de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que serán turnados al Pleno para su discusión la próxima semana.

En el caso de la Ley Aduanera, los legisladores aprobaron por unanimidad una reserva para reforzar las sanciones contra el llamado huachicol fiscal.

Ley Aduanera: buscan reforzar sanciones al huachicol fiscal

El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, propuso modificar el artículo 185 para establecer que, cuando se trate de hidrocarburos y petrolíferos, se aplique una multa de 50 a 100% del valor comercial de las mercancías.

Durante la discusión, el Partido Acción Nacional (PAN) propuso una sanción adicional para los agentes aduanales involucrados en huachicol fiscal: que pierdan su patente. Sin embargo, esta propuesta no fue aprobada.

“Cualquier agente aduanal que quiera meter un gol de más del 55% con huachicol, ese tiene que perder la patente, no se arregla con el pago de una multa”, Federico Döring, diputado del PAN

El dictamen de la Ley Aduanera fue avalado con 27 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, por lo que la próxima semana será discutido en el Pleno.

La iniciativa también busca garantizar la correcta declaración del valor de las mercancías que ingresan al país. Además, plantea modificaciones relacionadas con el embargo cuando la subvaluación de mercancías sea menor a 50%, límite actual en la ley.

También sustituye el embargo por una garantía en una cuenta aduanera o con depósito en efectivo, cuando la diferencia sea menor a un 20% del valor de la mercancía.

Ley de Pagos Digitales: oposición cuestiona transición

La Comisión de Hacienda también aprobó, con cambios de forma, la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La propuesta busca privilegiar los pagos electrónicos sobre el efectivo y ordena implementar soluciones tecnológicas para aceptar este tipo de pagos en trámites y servicios.

Para ello propone implementar:

CURP Digital

Expediente Digital Ciudadano para personas físicas y morales

Ventanilla Digital Nacional de Inversiones

Plataforma de Establecimientos Mercantiles

La Secretaría de Hacienda determinará los sectores y actividades donde el pago digital podrá ser la única forma de pago.

La oposición votó en contra. Patricia Elizondo, de Movimiento Ciudadano, cuestionó quién pagará la transición, mientras que Emilio Suárez Licona, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que el dictamen no contempla una estrategia clara para reducir la brecha digital y adaptar a los pequeños negocios.

“No se aprecia en el dictamen una estrategia para reducir la brecha digital… el proceso de adaptación de pequeños negocios es insuficiente, considerando que el 95% de las unidades económicas son microempresas, es decir, que tienen hasta 10 trabajadores; es necesaria una estrategia para estas que no está clara en la reforma”. Emilio Suárez Licona, diputado del PRI

El dictamen fue aprobado con 25 votos a favor y cuatro en contra y pasó a la Mesa Directiva para su programación.

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