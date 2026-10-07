Más de la mitad de hogares con 5 o más integrantes recibe apoyos sociales, revela IMCO

Programas sociales representan ingresos en familias. Foto: Cuartoscuro

Los hogares mexicanos con cinco o más integrantes registran la mayor proporción de ingresos provenientes de programas de gobierno. El 54.3% de estas familias recibe este tipo de recursos, de acuerdo con datos difundidos por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La información, basada en la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, señala que, a nivel nacional, 41.4% de los hogares reportó ingresos provenientes de programas de gobierno. La proporción cambia según el número de personas que integran cada hogar.

📊 Más de la mitad de los hogares de cinco o más integrantes recibe ingresos de programas sociales federales o estatales: 54.3%, frente a 39.1% de los hogares de dos a cuatro integrantes y 33.0% de quienes viven solos.



Los datos muestran una cobertura amplia. El reto es que los… pic.twitter.com/jH6xPhbnwj — IMCO (@imcomx) October 6, 2026

Hogares numerosos concentran mayor proporción de apoyos

De acuerdo con los datos presentados por el IMCO, más de la mitad de los hogares con cinco o más integrantes recibe ingresos de programas gubernamentales.

La proporción disminuye conforme se reduce el tamaño del hogar:

54.3% en hogares de cinco o más integrantes.

39.1% en hogares de dos a cuatro personas.

33.0% en hogares de una sola persona.

Para el IMCO, las cifras muestran una cobertura amplia de los programas sociales. Sin embargo, el organismo considera que el reto es que estos apoyos también contribuyan a superar las condiciones que llevan a los hogares a necesitarlos.

Gobierno destaca alcance de los programas sociales

El Gobierno de México también retomó el dato de la Encuesta Intercensal 2025 y destacó que cuatro de cada 10 hogares del país cuentan con al menos una persona que recibe ingresos de programas federales o estatales.

La Secretaría de Bienestar señaló que durante 2026 los Programas para el Bienestar llegan a 42.8 millones de personas, con una inversión social superior a un billón de pesos.

Los apoyos incluyen pensiones, becas y programas dirigidos a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, sembradores, pescadores y campesinos.

Bienestar atiende a más de 19.2 millones de personas

De acuerdo con el Gobierno federal, sólo la Secretaría de Bienestar atiende a más de 19.2 millones de personas.

Entre los programas mencionados se encuentran las pensiones para adultos mayores, Mujeres Bienestar, apoyos para personas con discapacidad, el programa para hijos de madres trabajadoras y Sembrando Vida.

Mientras el Gobierno federal destaca el alcance y número de beneficiarios, el IMCO pone el foco en la proporción de hogares que recibe estos ingresos y en el desafío de que los apoyos contribuyan también a reducir las condiciones que generan su necesidad.

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