Francia culpa a Irán por ciberataque contra refrigeradores: autoridades iraníes rechazan acusaciones

Francia vs Irán por el ciberataque a refrigeradores comerciales | Foto: AFP

El gobierno de Francia denunció este lunes a una unidad militar iraní por perpetrar un ciberataque masivo contra refrigeradores de supermercados locales durante octubre, con el objetivo de alterar la cadena alimentaria nacional.

Las autoridades de Irán rechazaron este martes las “acusaciones infundadas” de Francia, que atribuyó el ciberataque de octubre a los frigoríficos de cientos de supermercados a los Guardianes de la Revolución de la República Islámica.

Los especialistas en seguridad digital detectaron vulneraciones críticas en los sistemas de refrigeración comercial dentro de diversas tiendas del continente. Este grave incidente tecnológico expuso la fragilidad de la infraestructura física conectada a la red informática europea.

Francia acusa a Irán del ciberataque a refrigeradores

El canciller francés Jean-Noël Barrot confirmó la responsabilidad directa del cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica en este sabotaje sin precedentes, según dio a conocer este lunes.

La fiscal de París Laure Beccuau identificó formalmente al grupo de operaciones ofensivas Shahid Kaveh como el autor material de la intrusión digital y peritos judiciales descubrieron direcciones de protocolo de internet ubicadas en territorio iraní y rastros del idioma farsi dentro del código del ataque.

La justicia francesa solicitó de inmediato múltiples órdenes de detención internacional contra el líder de la célula y sus dos principales colaboradores.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio condenó estas acciones hostiles y cuestionó la agresión iraní contra objetivos civiles desvinculados de disputas geopolíticas.

Autoridades francesas anuncian medidas firmes

El ministerio de Relaciones Exteriores de Francia convocó con urgencia al diplomático de mayor rango de Teherán para presentar una enérgica protesta formal, de acuerdo con la agencia AFP.

En este sentido, adelantó que las autoridades francesas impulsarán duras sanciones coordinadas ante el Parlamento Europeo contra los integrantes de la unidad responsable de la ofensiva.

El canciller Barrot advirtió públicamente que el Estado francés contempla represalias confidenciales y proporcionales para desalentar futuras agresiones digitales contra sus infraestructuras críticas.

La diplomática comunitaria Kaja Kallas adelantó que los cancilleres de la Unión Europea debatirán una respuesta severa y consensuada el próximo lunes, según la agencia de noticias francesa.

Por su parte, el portavoz comunitario Anouar El Anouni remarcó que el bloque regional activará todas las herramientas legales disponibles frente a estas amenazas híbridas.

Irán rechaza las acusaciones de Francia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán desestimó con firmeza los señalamientos formulados por la administración del funcionario francés mediante un comunicado oficial.

“Rechazamos categóricamente las acusaciones infundadas y unilaterales del gobierno francés contra Irán en relación con supuestas actividades cibernéticas en Francia” Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán

Los portavoces de Teherán calificaron estas imputaciones diplomáticas como maniobras políticas gastadas que buscan perjudicar la imagen internacional de la República Islámica.

Y agregaron: “Condenamos firmemente esta política manida que consiste en formular acusaciones contra la república islámica“.

El gobierno de Rusia negó previamente cualquier conexión con los sabotajes, pese a las sospechas iniciales de los analistas sobre los colectivos prorrusos NoName057(16) y Z-Pentest, ya conocidos por otras operaciones en Europa en los últimos años.

Las autoridades de Suecia también investigan la segunda oleada de incidentes sin confirmar todavía un vínculo operativo con los eventos registrados en París.

El ministro sueco Carl-Oskar Bohlin alertó que los países del continente enfrentarán nuevos incidentes informáticos durante los próximos meses.

¿En qué consistió el ciberataque a refrigeradores?

Piratas informáticos manipularon remotamente los paneles de control web de casi 700 establecimientos comerciales durante la madrugada del 12 de octubre, según los primeros reportes del incidente.

Los atacantes activaron ciclos de descongelamiento anómalos y apagaron intencionalmente las alarmas térmicas de seguridad instaladas en las cámaras frigoríficas.

Esta manipulación provocó un rápido incremento de temperatura, cuantiosas pérdidas por alimentos descompuestos y peligrosos conatos de incendio en diversas tiendas.

El sabotaje tecnológico se propagó durante noviembre hacia establecimientos de Bélgica, Estonia, Finlandia, Luxemburgo y Suecia con el mismo patrón destructivo.

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