Con inversión histórica Pepe Chedraui fortalece infraestructura vial en Puebla Capital

En Puebla capital, en el marco de la estrategia #CallesAl100, el presidente municipal, Pepe Chedraui, anunció una inversión histórica de 806 millones de pesos en materia de mantenimiento vial, acción que permitirá atender, durante este año, un total de 3 mil 67 calles.

Al centro Pepe Chedraui. Foto: Especial

Calles Al 100

Al respecto, el edil señaló que, mediante el financiamiento a corto plazo de 440 millones de pesos, se intervendrán un total de mil 244 calles en diferentes zonas de la ciudad.

“Del 15 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 intervenimos un total de mil 484 calles, para este año con el presupuesto 2026 y el financiamiento a corto plazo de 440 millones de pesos, rehabilitaremos un total de 3 mil 67 calles para alcanzar un total de 4 mil 551 calles renovadas”, precisó.

🚧 En la colonia Minerales de Guadalupe supervisamos los trabajos de bacheo en la calle Titanio.



Con #BacheAndoPuebla estamos presentes en más calles de la ciudad para mejorar la movilidad de las familias. pic.twitter.com/DyNH15n9XN — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) September 22, 2026

Asimismo, el alcalde destacó que se han iniciado las gestiones con Petróleos Mexicanos (Pemex), para la donación de 3 mil 500 toneladas de material pétreo, lo que permitiría rehabilitar 2 mil 867 calles más en el periodo 2026 – 2027, con este apoyo, se alcanzaría una cifra histórica de 7 mil 418 calles totalmente nuevas para la capital.

“Estamos trabajando en coordinación con nuestro gobernador, Alejandro Armenta, quien está ejecutando más de 13 mil calles en la ciudad y con nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la infraestructura vial en beneficio de las y los poblanos”, afirmó.

Por su parte, el titular de la Tesorería Municipal, Héctor Romay González Cobián, informó que, derivado de la solidez y el manejo responsable de las finanzas públicas, el Gobierno de la Ciudad logró obtener la tasa de interés más baja a nivel nacional de 7.24% por el uso del financiamiento a corto plazo de 440 millones de pesos.

“Los materiales de la carpeta asfáltica incrementan año con año, tan solo del año 2024 al año 2025, estos materiales crecieron un 16.9% y se espera que entre el año 2025 y el año 2026 crezcan un 8.3% más. Por ello, con esta estrategia nos anticipamos al incremento de los costos del material”, puntualizó.

🚧 Hoy anunciamos la ampliación de #CallesAl100 con este programa vamos a complementar 1,244 calles próximas a intervenir en la Capital.



Trabajamos todos los días para que colonias y juntas auxiliares cuenten con mejores vialidades. pic.twitter.com/hK7vS75Yi3 — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) September 22, 2026

¿Cuándo inician las obras en Puebla capital?

En su momento, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, mencionó que, en el mes de octubre se iniciarán los trabajos de rehabilitación vial en diferentes puntos de Puebla Capital.

“Trabajamos en estrecha coordinación con las y los presidentes de las juntas auxiliares con el firme objetivo de atender aquellas vialidades que conectan planteles educativos, hospitales, espacios religiosos, espacios recreativos y rutas de transporte público”, añadió.

Con una inversión histórica y la implementación del programa #CallesAl100, el alcalde Pepe Chedraui refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura vial de Puebla Capital.

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