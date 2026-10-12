Lluvias en Chiapas dejan un muerto y daños en seis municipios; reportan puentes afectados

Lluvias dejan daños en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Las lluvias provocadas por tres fenómenos hidrometeorológicos en el océano Pacífico y el Golfo de México dejaron una persona sin vida y diversas afectaciones en seis municipios de Chiapas, entre ellas daños en puentes, un socavón, deslaves y viviendas inundadas.

El Sistema Estatal de Protección Civil informó que la víctima, un hombre de 20 años, fue arrastrada por la corriente de un río en la comunidad de Mesbiljá, municipio de Oxchuc. Tras un operativo de búsqueda, personal de Protección Civil, en coordinación con la Guardia Estatal y la Policía Municipal, localizó su cuerpo sin vida.

Lluvias en Chiapas: reportan daños en puentes y carreteras

Entre las afectaciones reportadas se encuentra la caída de un dren pluvial en el municipio de La Concordia. La Secretaría de Infraestructura y la Comisión Estatal de Caminos trabajan en las labores de rehabilitación del puente.

En Mezcalapa, el puente Chinaca presentó daños. Ante esta situación, personal de la Dirección de Identificación y Análisis de Riesgos se trasladó a la zona para determinar si es seguro transitar por la estructura.

Por el momento, se encuentra habilitada una vía alterna para evitar que las comunidades de la región queden incomunicadas.

En tanto, en la comunidad Kólol, municipio de Oxchuc, se reportó la crecida de un río. El Equipo de Respuesta Inmediata trabaja en la zona para verificar los daños y brindar atención a las familias afectadas.

Mar de Fondo afecta viviendas en Arriaga y Tonalá

Los efectos del fenómeno conocido como Mar de Fondo provocaron el ingreso de agua a algunas viviendas de los municipios de Arriaga y Tonalá.

Ante esta situación, se entregó ayuda humanitaria en coordinación con los gobiernos municipales para atender a las personas afectadas.

Socavón en Huixtla y cierre temporal de centro ecoturístico

En la cabecera municipal de Huixtla se registró un socavón que fue atendido desde el primer momento. Sin embargo, debido a la continuidad de las lluvias, el terreno presenta riesgo de deslizarse.

Para atender la situación, se movilizó una retroexcavadora y se colocaron piedras. La circulación vehicular continúa con normalidad, aunque el área permanece acordonada.

Además, las autoridades atienden deslaves y encharcamientos derivados de la crecida de ríos y arroyos. El centro ecoturístico Ojo de Agua mantiene un cierre temporal debido a las condiciones meteorológicas.

Protección Civil llama a extremar precauciones

En coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se realizan trabajos de limpieza en distintos tramos carreteros donde se reportó la caída de rocas.

El secretario de Protección Civil de Chiapas, Mauricio Cordero, llamó a los municipios a mantenerse atentos a los avisos y alertamientos emitidos por los canales oficiales de Protección Civil y por instituciones como la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las autoridades también recomendaron a la población no cruzar ríos ni arroyos crecidos ante el riesgo que representan las corrientes durante las lluvias.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento