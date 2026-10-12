Aniversario luctuoso de Carlos Manzo: ¿cuándo, dónde y a qué hora será la marcha convocada por Grecia Quiroz?

Grecia Quiroz convoca a marcha por Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, convocó a una marcha por el primer aniversario luctuoso de su esposo y también expresidente municipal de la localidad, Carlos Manzo, pero igual dijo que por las familias que han sido alcanzadas por la violencia. La cita es el próximo 1 de noviembre a las 10 de la mañana.

Grecia Quiroz convoca marcha por primer aniversario luctuoso de Carlos Manzo

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, convocó una marcha por el primer aniversario luctuoso de Carlos Manzo, quien fuera también edil de la misma localidad. En Uruapan, Michoacán, la marcha saldrá del monumento a Lázaro Cárdenas.

Pero también aseguró que esta movilización es por la realidad que vive actualmente México, con la que miles de familias han sido alcanzadas por la violencia, la desaparición, la extorsión, el desplazamiento, el homicidio y la impunidad.

“El asesinato de Carlos Manzo constituye una herida profunda para Uruapan, Michoacán y para quienes compartieron su lucha; sin embargo, esta movilización no debe limitarse únicamente a exigir justicia por él”, se lee en su publicación.

Convoca a madres buscadoras y familias de personas desaparecidas

Para esta marcha, la presidenta municipal convoca también a madres buscadoras, familias de personas desaparecidas, transportistas y camioneros amenazados o asesinados, comerciantes y empresarios víctimas de extorsión, productores del campo, jóvenes, mujeres, niñas y niños, periodistas, servidores públicos, policías, comunidades indígenas y rurales, y pueblo en general.

Esto porque Grecia Quiroz asegura que la movilización debe convertirse en la voz de quienes han sufrido y que durante años no han sido escuchados.

¿Cuándo y dónde será la marcha?

La alcaldesa michoacana propone que la marcha por el primer aniversario luctuoso de Carlos Manzo se lleve a cabo el próximo domingo 1 de noviembre de 2026 a nivel nacional, fecha en que fue asesinado en la Plaza Morelos de Uruapan, durante el Festival de las Velas.

“Por ello se propone realizar el 1 de noviembre de 2026 una gran movilización nacional, simultánea, pacífica y ciudadana denominada “Marcha por la Justicia y la Paz”, indica por último Grecia Quiroz y pide compartir su publicación.

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