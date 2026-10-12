Romería 2026 en Zapopan: calles cerradas y ruta de la peregrinación HOY 12 de octubre

Romería 2026 en Jalisco Foto: Cuartoscuro

La Romería de la Virgen de Zapopan 2026 provoca cierres viales y modificaciones en el transporte público este lunes 12 de octubre en Guadalajara y Zapopan, Jalisco. La edición número 292 reúne a miles de fieles en el recorrido de la imagen de la Generala desde la Catedral Metropolitana de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan.

¿Qué calles están cerradas por la Romería de Zapopan 2026?

En Guadalajara, uno de los principales cierres se encuentra en avenida Juárez, desde su cruce con avenida Unión hasta la zona de formación de los danzantes, con posibilidad de extenderse hasta la calle Juan Díaz Covarrubias.

También se contemplan restricciones en los siguientes puntos:

Avenida Hidalgo , en los cruces con Jesús González Ortega y Liceo

, en los cruces con Jesús González Ortega y Liceo Calles Corona y Liceo , en sus cruces con avenida Juárez e Independencia

, en sus cruces con avenida Juárez e Independencia Avenida Juárez-Vallarta , en dirección al poniente

, en dirección al poniente Avenida Unión-Américas , en dirección a Zapopan

, en dirección a Zapopan Avenida Patria , en los cruces con la ruta de la peregrinación

, en los cruces con la ruta de la peregrinación Calles cercanas al Centro Histórico de Zapopan, entre ellas Juan Pablo II y Aurelio Ortega

En Zapopan, el primer cuadro del Centro Histórico también registra restricciones por las actividades de la Romería. El cierre de avenida Hidalgo está previsto durante las celebraciones del Día del Danzante, con reapertura programada para la noche del martes 13 de octubre.

Los cierres se mantendrán conforme avance la procesión y se realicen las labores de limpieza y reapertura de las vialidades.

Romería Zapopan 2026. https://t.co/LWYvC5LGtE — Gobierno de Zapopan (@ZapopanGob) October 12, 2026

¿Por dónde pasa hoy la Virgen de Zapopan?

El recorrido de la Virgen de Zapopan comenzó en la Catedral Metropolitana de Guadalajara y continúa hacia la Basílica de Zapopan.

La ruta contempla los siguientes puntos:

Catedral Metropolitana de Guadalajara: punto de partida de la peregrinación

punto de partida de la peregrinación Avenidas Juárez y Vallarta: corredor por el que avanza el contingente hacia el poniente

corredor por el que avanza el contingente hacia el poniente Avenida Américas: tramo que pasa por Plaza Patria y continúa hacia Los Arcos de Zapopan

tramo que pasa por Plaza Patria y continúa hacia Los Arcos de Zapopan Basílica de Zapopan: destino final de la imagen

La jornada comenzó con la misa de despedida a las 5:00 horas y el inicio de la peregrinación a las 6:30 horas. La misa de bienvenida en la Basílica está prevista para las 11:30 horas.

¿Qué estaciones de la Línea 3 del Tren Eléctrico suspenden servicio?

Por las actividades de la Romería, las estaciones Plaza Patria y Zapopan Centro de la Línea 3 del Tren Eléctrico tienen previsto suspender temporalmente el servicio hasta las 13:00 horas.

De acuerdo con el programa proporcionado, el resto de la Línea 3 opera con normalidad. Se recomienda verificar los avisos oficiales del sistema de transporte antes de iniciar el traslado, ya que las condiciones pueden cambiar durante la jornada.

¿Qué rutas alternas utilizar en Guadalajara y Zapopan?

Para reducir las afectaciones por los cierres, quienes necesiten circular por la Zona Metropolitana de Guadalajara pueden considerar las siguientes vías, según su destino:

Lázaro Cárdenas: alternativa para desplazamientos entre distintos puntos de la ciudad

alternativa para desplazamientos entre distintos puntos de la ciudad Periférico Poniente: opción para rodear parte de la zona afectada

opción para rodear parte de la zona afectada López Mateos: alternativa para algunos trayectos norte-sur

alternativa para algunos trayectos norte-sur Calzada Independencia y avenida Circunvalación: opciones para desplazamientos oriente-poniente, según el punto de origen y destino

Avenida Ávila Camacho también puede presentar restricciones en algunos tramos, por lo que conviene revisar las condiciones de circulación antes de utilizarla.

Las autoridades recomiendan salir con anticipación, atender las indicaciones de los agentes viales y consultar los canales oficiales de movilidad para conocer posibles cambios en los cierres.

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