Confianza empresarial no levanta en México: 20 meses en terreno desfavorable y cuatro sectores afectados

Industria. Foto: Cuartoscuro

La confianza de los empresarios en México sigue sin recuperarse. Durante octubre de 2026, la percepción sobre la situación económica del país y de sus negocios volvió a deteriorarse, con lo que acumuló 20 meses consecutivos por debajo del nivel de referencia, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza se ubicó en 48.2 puntos, una caída de 0.2 puntos frente a septiembre y de 0.3 puntos respecto a octubre del año pasado.

Los cuatro sectores analizados —manufacturas, construcción, comercio y servicios privados no financieros— permanecieron por debajo de los 50 puntos, nivel que separa las percepciones favorables de las desfavorables.

Uno de los resultados más llamativos se encuentra en la construcción, donde el indicador sobre si es un buen momento para invertir suma 185 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos.

¿Qué sectores empresariales tienen menor confianza en México?

La Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) muestra que ninguno de los cuatro sectores logró superar el nivel de referencia durante octubre.

Los resultados fueron:

Servicios privados no financieros: 48.0 puntos, con 13 meses consecutivos por debajo de 50

48.0 puntos, con 13 meses consecutivos por debajo de 50 Construcción: 48.1 puntos, con 26 meses consecutivos

48.1 puntos, con 26 meses consecutivos Industrias manufactureras: 48.4 puntos, con 19 meses consecutivos

48.4 puntos, con 19 meses consecutivos Comercio: 48.5 puntos, con 20 meses consecutivos

Los servicios registraron el nivel más bajo de confianza, además de una caída mensual de 0.4 puntos.

El comercio también retrocedió, con una disminución de 0.3 puntos. En contraste, la construcción avanzó 0.4 puntos y las manufacturas mejoraron 0.3 puntos, aunque ambas permanecieron en terreno desfavorable.

¿Por qué los empresarios mantienen una percepción desfavorable?

Los resultados del Inegi muestran que las evaluaciones más bajas se concentran en dos aspectos: si es un buen momento para invertir y cómo perciben los empresarios la situación económica actual de México.

En octubre, los cuatro sectores calificaron la situación presente de la economía nacional por debajo de los 50 puntos:

Servicios privados no financieros: 46.6 puntos

Comercio: 47.8 puntos

Construcción: 48.0 puntos

Industrias manufactureras: 48.2 puntos

Las evaluaciones fueron todavía más bajas al preguntar si era un momento adecuado para invertir. En ese componente, ninguno de los cuatro sectores alcanzó los 35 puntos.

El boletín, sin embargo, no identifica las causas específicas de estas percepciones, por lo que sus resultados no permiten determinar qué factores explican la desconfianza.

Construcción lleva 185 meses con reservas sobre el momento para invertir

El sector de la construcción presenta uno de los resultados más prolongados de la encuesta.

En octubre, el indicador sobre si es un momento adecuado para invertir se ubicó en 26.6 puntos, con lo que acumuló 185 meses consecutivos por debajo del nivel de referencia.

Aunque mejoró 0.9 puntos respecto a septiembre, sigue siendo el registro más bajo de los cuatro sectores en este componente.

La percepción desfavorable sobre el momento para invertir también se observa en:

Industrias manufactureras: 34.1 puntos y 159 meses consecutivos por debajo de 50

34.1 puntos y 159 meses consecutivos por debajo de 50 Comercio: 32.0 puntos y 90 meses consecutivos

32.0 puntos y 90 meses consecutivos Servicios privados no financieros: 28.1 puntos y 33 meses consecutivos

En los servicios, además, el indicador sobre el momento para invertir cayó 5.1 puntos respecto al mes anterior, la disminución mensual más pronunciada entre los cuatro sectores.

Estos resultados corresponden a la opinión de los directivos empresariales sobre las condiciones para invertir, no a una medición de cuánto dinero han invertido efectivamente las empresas.

¿Qué actividades económicas registran la menor confianza?

Al revisar los resultados por actividades específicas, el Inegi muestra diferencias importantes dentro de las manufacturas, el comercio y los servicios.

Entre los registros más bajos de octubre destacan:

Textiles, prendas de vestir, cuero, piel, madera, papel y otras industrias: 40.3 puntos

40.3 puntos Información en medios masivos: 44.1 puntos

44.1 puntos Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles: 47.7 puntos

47.7 puntos Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos: 47.8 puntos

47.8 puntos Servicios profesionales, científicos, técnicos y de apoyo a negocios, entre otros: 47.9 puntos

El grupo de textiles y otras industrias relacionadas no solo presentó uno de los niveles más bajos, sino que también retrocedió 2.5 puntos respecto a octubre de 2025.

En el comercio, las actividades al por menor registraron 48.5 puntos, frente a los 51.3 puntos de un año antes.

En contraste, la industria de alimentos, bebidas y tabaco se mantuvo en 51.0 puntos, mientras que el grupo denominado otros servicios registró 50.5 puntos.

¿Cómo ven los empresarios el futuro de la economía mexicana?

Pese a la percepción desfavorable sobre la situación económica actual y el momento para invertir, los empresarios mantienen expectativas más favorables sobre el futuro.

En octubre, los cuatro sectores calificaron la situación económica futura del país por encima de los 50 puntos:

Servicios privados no financieros: 54.2 puntos

54.2 puntos Comercio: 53.7 puntos

53.7 puntos Construcción: 53.4 puntos

53.4 puntos Industrias manufactureras: 52.2 puntos

Las expectativas sobre la situación futura de sus propias empresas también superaron ese nivel, con resultados que van de 55.9 puntos en manufacturas a 60.5 puntos en construcción.

La encuesta muestra un contraste: los empresarios mantienen una percepción desfavorable sobre las condiciones actuales para invertir y la economía del país, pero son más optimistas respecto al futuro de sus negocios.

La Encuesta Mensual de Opinión Empresarial recoge las percepciones de directivos de empresas con 101 o más personas ocupadas y tiene cobertura nacional.

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