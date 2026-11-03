Reportan quiebra de aerolínea Magnicharters. Foto: Cuartoscuro

La aerolínea Magnicharters, perteneciente a Grupo Aéreo Monterrey, habría sido declarada en quiebra mediante una resolución judicial, de acuerdo con reportes de medios.

La información señala que la compañía enfrenta un adeudo estimado en 800 millones de pesos. Hasta el momento, no se cuenta con una postura oficial de los directivos de Grupo Aéreo Monterrey o alguna autoridad gubernamental que confirme la quiebra o detalle la situación financiera de la empresa.

El reporte se da a conocer después de que la aerolínea enfrentara medidas regulatorias por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que suspendió temporalmente sus operaciones y posteriormente revocó su Certificado de Explotador de Servicios Aéreos.

¿Qué antecedentes tiene la aerolínea y su presunta quiebra?

Ante la información difundida sobre Grupo Aéreo Monterrey, en abril pasado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la AFAC, señaló que las acciones emprendidas contra Magnicharters se realizaron con sustento técnico y jurídico.

La autoridad explicó que las medidas tuvieron como objetivo garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y proteger a las personas usuarias del transporte aéreo.

En su comunicado, la AFAC sostuvo que actuó oportunamente y conforme al marco legal. También reiteró que la seguridad aérea es una prioridad en las decisiones regulatorias.

La dependencia precisó que las acciones contra la empresa derivaron de un proceso formal de supervisión, durante el cual se identificaron incumplimientos a la normativa aeronáutica.

Magnicharters contenía deficiencias detectadas anteriormente

De acuerdo con la AFAC, las deficiencias de Magnicharters se identificaron durante una Verificación Mayor Extraordinaria, realizada del 12 al 16 de enero de 2026.

La autoridad indicó que, tras detectar incumplimientos a la normativa aeronáutica, emitió los requerimientos correspondientes para que la empresa corrigiera las irregularidades.

Sin embargo, al no acreditarse el cumplimiento de las acciones correctivas, el 14 de abril de 2026 la AFAC ordenó la suspensión temporal de las operaciones de la compañía, como una medida preventiva para preservar la seguridad operacional.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/BqA1lSpyKw — AFAC (@AFAC_mx) July 2, 2026

La agencia señaló que durante el procedimiento respetó el derecho de audiencia de la empresa y le otorgó los plazos legales para presentar información y pruebas.

No obstante, la documentación entregada habría sido insuficiente para demostrar que cumplía con los requisitos establecidos. Por ello, el 29 de junio de 2026, la AFAC revocó el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos de Magnicharters.

En su comunicado, la autoridad reiteró:

“La seguridad aérea no es negociable. Cada decisión se adopta con base en evidencia técnica, dentro del marco legal y respetando el debido proceso, privilegiando en todo momento la protección de las y los pasajeros, así como la seguridad del sistema aeronáutico nacional”.

¿Cuándo comenzó la caída en picada de la aerolínea?

El deterioro de Magnicharters habría comenzado en diciembre de 2025, luego de que se reportara el impago de salarios a integrantes de su tripulación.

Posteriormente, la empresa enfrentó una serie de medidas y cambios que afectaron sus operaciones:

Abril de 2026: la compañía suspendió sus vuelos y la AFAC ordenó una suspensión preventiva de operaciones, tras detectar incumplimientos relacionados con la seguridad operacional.

la compañía suspendió sus vuelos y la AFAC ordenó una suspensión preventiva de operaciones, tras detectar incumplimientos relacionados con la seguridad operacional. Junio de 2026: la autoridad revocó el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos de la empresa.

la autoridad revocó el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos de la empresa. Noviembre de 2026: reportes señalan que una resolución judicial habría declarado en quiebra a Grupo Aéreo Monterrey, con un adeudo estimado en 800 millones de pesos.

Ante los reportes sobre la presunta quiebra, los directivos de Grupo Aéreo Monterrey, entre ellos José David Bojórquez Maza, no habían emitido una postura oficial.

La declaración de quiebra y el monto del adeudo permanecen sujetos a confirmación oficial.

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