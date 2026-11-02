Falla en radioterapia del IMSS Siglo XXI afecta a 161 pacientes; reprogramarán tratamientos

Falla en radioterapia del IMSS. Foto: Cuartoscuro

Una falla dejó sin la atención de radioterapia a 161 pacientes del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A través de un comunicado, el IMSS explicó que la falla se produjo durante la instalación de dos nuevos aceleradores lineales; sin embargo, destacó que el del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI opera con normalidad.

¿Qué pasó con las radioterapias de los pacientes del del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI?

De acuerdo con el IMSS, una falla afectó exclusivamente el área de radioterapia durante la instalación de dos nuevos aceleradores lineales.

Estamos atendiendo la falla en radioterapia del Hospital de Oncología de Siglo XXI. Ningún paciente se queda sin su sesión: todas se reprogramaron.



Gracias a la @CFEmx por su apoyo. https://t.co/3hXnrEervQ — Zoé Robledo (@zoerobledo) November 2, 2026

En su actualización de las 13 horas, el Instituto explicó que el transformador necesario para la instalación ya fue trasladado al sitio donde quedaría colocado.

Además, dijo que para evitar la tala de árboles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) apoyó con una grúa de brazo articulado de mayor tamaño, que llegó al lugar y realizó maniobras desde la banqueta para colocar el equipo.

Por su parte, Zoé Robledo destacó que se trabajaba para solucionar el problema y enfatizó que los 161 pacientes recibirían su tratamiento.

¿Cuándo darán radioterapia a los 161 pacientes que se quedaron sin ella por falla en el IMSS?

De acuerdo con el IMSS, las sesiones de los 161 pacientes afectados por la falla en área de radioterapia serán reprogramados para la noche de este lunes y la mañana del martes.

En una actualización difundida, el IMSS señaló que el personal del hospital se comunica directamente con cada paciente para informarles su nuevo horario.

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