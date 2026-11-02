¿Por qué México y otros 32 países están pidiendo tener provisiones en una mochila de emergencia?

México busca fortalecer prevención con mochila. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México difundió un mensaje para recordar a la población que debe tener preparada una mochila de emergencia con provisiones para las primeras 72 horas de una contingencia. El llamado coincide con recomendaciones similares que mantienen otros gobiernos alrededor del mundo.

Recientemente, países de distintos continentes han difundido o reforzado avisos para que sus habitantes cuenten con alimentos, agua y artículos básicos ante posibles emergencias. Aunque algunos de estos llamados se relacionan con conflictos geopolíticos, desastres naturales y ciberataques, no representan una advertencia de que exista una guerra o una catástrofe masiva inminente.

¿Por qué 33 países recomiendan guardar provisiones?

Un recuento difundido por Newsweek reunió recomendaciones de 33 países para que sus habitantes tengan suministros ante distintas emergencias. Sin embargo, no se trata de una instrucción conjunta ni de una campaña lanzada al mismo tiempo.

Los motivos varían según las condiciones de cada territorio. En algunos países, las autoridades consideran principalmente desastres naturales, inundaciones, incendios y fenómenos meteorológicos extremos. En otros, también contemplan apagones, interrupciones en el suministro de agua, fallas de telecomunicaciones, ciberataques y tensiones internacionales.

Europa (17): Reino Unido , Irlanda , Francia , Alemania , Países Bajos , Dinamarca , Noruega , Suecia , Finlandia , Estonia , Letonia , Lituania , Polonia , República Checa , Austria , Suiza y Croacia . Sus guías consideran fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, apagones, ciberataques y tensiones militares.

(17): , , , , , , , , , , , , , , , y . Sus guías consideran fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, apagones, ciberataques y tensiones militares. América (7): Canadá , México , Estados Unidos , Chile , Colombia , Argentina y Brasil . Las recomendaciones responden principalmente a desastres naturales, sismos, incendios, tormentas y posibles interrupciones de servicios.

(7): , , , , , y . Las recomendaciones responden principalmente a desastres naturales, sismos, incendios, tormentas y posibles interrupciones de servicios. Asia (6): Japón , Taiwán , Israel , India , Filipinas y Singapur . Incluyen riesgos sísmicos, tifones, inundaciones y, en algunos casos, tensiones geopolíticas.

(6): , , , , y . Incluyen riesgos sísmicos, tifones, inundaciones y, en algunos casos, tensiones geopolíticas. África (1): Sudáfrica. La preparación contempla posibles interrupciones de servicios y emergencias que dificulten el acceso a suministros.

(1): Sudáfrica. La preparación contempla posibles interrupciones de servicios y emergencias que dificulten el acceso a suministros. Oceanía (2): Australia y Nueva Zelanda. Sus recomendaciones consideran fenómenos meteorológicos extremos, incendios forestales, inundaciones y otras contingencias.

Los periodos de preparación tampoco son iguales: mientras varios gobiernos recomiendan contar con provisiones para 72 horas, Suecia y Noruega plantean tener suministros para aproximadamente una semana y Alemania contempla hasta 10 días.

México recomienda una mochila de emergencia desde hace años

En el caso mexicano, la recomendación no surgió por los recientes avisos internacionales ni está relacionada con una posible guerra. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) promueve desde hace años la preparación de una mochila de emergencia como parte de las medidas de protección civil.

La guía considera los riesgos que enfrenta el país, principalmente sismos, inundaciones y otros fenómenos naturales que pueden obligar a las familias a evacuar sus viviendas o quedarse temporalmente sin servicios básicos.

El Cenapred recomienda colocar la mochila en un sitio visible y de fácil acceso, preferentemente cerca de una ruta de evacuación. Su contenido debe permitir cubrir las necesidades básicas durante las primeras 72 horas de una contingencia.

Agua, alimentos y documentos: ¿qué debe llevar la mochila?

Entre los artículos recomendados por el Cenapred se encuentran:

Agua potable y alimentos no perecederos

y alimentos no perecederos Linterna con baterías de repuesto y radio portátil

con baterías de repuesto y radio portátil Botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual

y medicamentos de uso habitual Copias de documentos importantes , protegidas en una bolsa

, protegidas en una bolsa Ropa abrigadora , impermeable y calzado adicional

, impermeable y calzado adicional Silbato para solicitar ayuda

para solicitar ayuda Artículos especiales como pañales, alimentos infantiles y suministros para mascotas

También es conveniente incluir dinero en efectivo, una batería externa para dispositivos electrónicos y una lista de teléfonos de emergencia. La mochila debe adaptarse al número de integrantes de cada familia y a sus necesidades particulares.

Los avisos internacionales no significan una alerta de guerra

Aunque algunos países han incorporado en sus recomendaciones escenarios de tensión internacional y posibles ciberataques, tener provisiones es una medida preventiva, no una señal de que un conflicto armado esté por comenzar.

En México, la mochila de emergencia responde a riesgos que existen desde hace tiempo, como los sismos y las inundaciones. El mensaje de las autoridades capitalinas es un recordatorio de esa preparación, no una advertencia sobre una amenaza extraordinaria para la población.

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