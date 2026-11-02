Enfermedades del corazón causan 49 mil muertes en 2026: ¿cómo identificar problemas de válvula y aorta?

El Dr. Marcos Nores habla en Mérida del futuro de la cardiología | Uno TV – Pexels

Las enfermedades del corazón provocaron 49 mil 252 muertes de enero a marzo de 2026, siendo la principal causa de muerte entre los mexicanos en dicho lapso, de acuerdo con las cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Aunque las enfermedades cardíacas tienen distintas causas, algunos padecimientos pueden tener un componente hereditario, explicó el doctor Marcos A. Nores, especialista de Baptist Health en entrevista para Uno TV, entre ellos, los problemas de la aorta torácica y la válvula aórtica , los cuales suelen estar relacionados con antecedentes de enfermedades cardiovasculares en padres y familiares cercanos.

“Si los padres de uno tuvieron un problema así, uno debería estar un poco más alerta“, dijo el especialista durante el Congreso Nacional de Cardiología 2026, en Mérida, Yucatán.

“No necesariamente, pero tiene cierta correlación, sobre todo si un padre se murió joven, como a los 50 años o inesperadamente en forma súbita”. Dr. Marcos A. Nores

Cabe destacar que la válvula mitral es la responsable de permitir el paso de la sangre, mientras que la aorta torácica es la sección de la arteria principal del cuerpo: la aorta, la arteria principal que distribuye sangre al resto del cuerpo.

Hasta el momento, el INEGI no detalló cuántas personas murieron por problemas de válvula mitral y aorta torácica; sin embargo, se sabe que 22 mil 848 mujeres y 26 mil 397 hombres murieron por enfermedades cardiacas en los primeros tres meses del año.

¿Qué hacer si existen antecedentes familiares de problemas de la aorta torácica y la válvula aórtica?

En caso de existir antecedentes familiares, la persona debería consultar al médico primario en una ecocardiografía o con la escucha del corazón, lo cual puede llegar a generar un estudio técnico en el que se evaluará a las válvulas para definir el estado en que se encuentran.

Ya sea con antecedentes familiares o no, los problemas con las válvulas del corazón comienzan con signos de cansancio y falta de aire. El especialista aseguró que las enfermedades al respecto “empiezan cuando uno siente que está en mal estado“, principalmente en adultos mayores.

“A veces se manifiesta abruptamente y cuando a uno le pasa eso, por supuesto eso va a generar una visita más temprana (..) Sin embargo, el dolor de pecho a nivel valvular generalmente ocurre en pacientes mayores y tiene que ser una cosa bastante más importante“.

Cabe destacar que el característico dolor de pecho también puede ocurrir entre los 15 o 20 años y, sin importar a qué edad sucede, esto amerita una consulta con especialistas para dilucidar exactamente qué le pasa al corazón.

¿Son estos problemas del corazón frecuentes?

El Dr. Marcos A. Nores reconoció que es complicado tener números precisos sobre los casos de enfermedades que afectan a la válvula mitral y aorta torácica; sin embargo, reconoció que, sea cual sea la enfermedad cardiaca, casi siempre está provocada por:

Diabetes

Hipertensión

Tabaquismo

Obesidad

Dichos fenómenos acarrean principalmente a la enfermedad de las arterias coronarias, provocando infartos, de acuerdo con el especialista de Baptist Health.

En este sentido, el especialista reconoció que una de las principales causas de muerte relacionada con las enfermedades del corazón es la estenosis aórtica, es decir, el estrechamiento de la válvula aórtica del corazón, lo cual dificulta el flujo normal de la sangre hacia el resto del cuerpo.

“Esa es una de las causas de muerte. La válvula mitral en menor medida“, remató el Dr. Marcos A. Nores.

El futuro de la cardiología: ¿la IA ya llegó a los cardiocirujanos?

El Dr. Marcos A. Nores aseguró que aún no es claro cómo podría involucrarse la inteligencia artificial (IA) en intervenciones de cardiología, aunque reconoció que la salud pública se verá beneficiada por la tecnología, al grado de estar en un “momento de renacimiento” para la ciencia.

“El cirujano que no utilice la IA o la deseche, es el que va a sufrir. Me parece que la inteligencia artificial es algo extraordinario, donde uno puede consultar con el teléfono toda la información que está recabada por miles de personas“, dijo el especialista.

En este sentido, la evolución en la cardiología apunta a ser logarítmica en los próximos 10 o 20 años. “Tener acceso a toda esta información es extraordinario, esta va a ser la verdadera evolución“, señaló.

Mientras los expertos siguen en el proceso de aprendizaje de la IA, el Dr. Marcos A. Nores ha investigado e innovado con las válvulas percutáneas, dispositivos médicos diseñados para tratar las enfermedades de las válvulas del corazón mediante un procedimiento mínimamente invasivo

Además, actualmente existe un movimiento para aprender a utilizar las prótesis endovasculares para disminuir las operaciones abiertas, para intervenir de una manera más segura para los pacientes, aunque reconoció que las operaciones a corazón abierto no son inseguras.

“La cirugía da miedo por la confrontación casi inmediata cuando dices: ‘Bueno, mañana me puedo morir en la cirugía’. Y si bien eso es un riesgo real, no es un riesgo muy alto. En general estamos manejando un 98 o 99% de sobrevida de la cirugía”. Dr. Marcos A. Nores

Finalmente, el especialista de Baptist Health comentó que el centro de Florida cuenta con cirujanos vasculares y cardiacos familiarizados con los sistemas más modernos, al grado que uno de sus colegas investiga las prótesis endovasculares que se están analizando globalmente, a espera de ser comercializadas.

Baptiste Health en el Congreso Nacional de Cardiología

El Dr. Marcos A. Nores acudió el viernes 30 de octubre al Centro Internacional de Congresos de Yucatán, en Mérida, como representante de Baptiste Health al XXII Congreso Nacional de Cardiología de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México (ANCAM).

“Estoy agradecido por la oportunidad y muy impresionado con la calidad del Congreso, así como por la calidad de los especialistas mexicanos”. Dr. Marcos A. Nores

Y agregó: “Estoy muy impresionado con los galardones que recibieron muchos de los doctores aquí y por saber un poco de todas las cosas que se están haciendo y que han hecho muchos de estos médicos tan reconocidos dentro de México y el mundo“.

El Dr. Marcos A. Nores es director médico del Christine E. Lynn Heart & Vascular Institute, parte de Baptist Health Heart & Vascular Care.

Por su parte, Baptist Health es una organización de salud sin fines de lucro del sur de Florida, con institutos especializados en atención cardiovascular, oncológica, neurológica y ortopédica.

“Baptist está encarando el problema cardiovascular en el sur de la Florida en forma apropiada, porque genera actividades que, interrelacionadas, van a hacer que se diferencien de los otros centros“, dijo el Dr. Nores a Uno TV.

Dicho centro integra cardiología, cirugía cardiaca y terapias avanzadas para ofrecer atención multidisciplinaria y opciones menos invasivas cuando son apropiadas para el paciente.

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