FGR espera deportación de Inés Gómez Mont desde EE. UU. para ejecutar tres órdenes de aprehensión

FGR, a la espera de la deportación de Inés Gómez Mont. Foto: Getty Images

La Fiscalía General de la República (FGR) espera que el Gobierno de Estados Unidos defina la situación migratoria de Inés Gómez Mont para determinar si será deportada a México. En caso de que esto ocurra, las autoridades mexicanas ejecutarán las tres órdenes de aprehensión que existen en su contra.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que las órdenes están relacionadas con los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Durante una declaración, Godoy explicó que la investigación señala que Gómez Mont habría recibido recursos de procedencia ilícita en cuentas bancarias personales, provenientes de un supuesto esquema de desvío y triangulación de recursos públicos.

“Inés N, habría recibido en sus cuentas bancarias personales, recursos de procedencia ilícita obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del órgano administrativo, desconcentrado de prevención y readaptación social a través de empresas fantasma. Asimismo habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos”, señaló la fiscal.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont?

De acuerdo con la FGR, la investigación contra la exconductora de televisión incluye un presunto esquema de contratación de servicios para Centros Penitenciarios Federales, mediante empresas que habrían simulado operaciones.

Según la información presentada por la fiscalía, Gómez Mont habría obtenido contratos por 2 mil 450 millones de pesos a través de esas compañías.

Ernestina Godoy explicó que las empresas señaladas presuntamente se utilizaron para desviar recursos públicos y ocultar su destino.

“Las empresas fantasma simulan operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino. Al tiempo que el lavado de dinero busca garantizar ganancias privadas y legales, a costa de los presupuestos públicos”, declaró.

En el ámbito fiscal, la FGR también señala que la exconductora habría declarado ingresos inferiores a los que realmente obtuvo durante los ejercicios fiscales 2014 y 2016, lo que habría provocado una omisión en el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

Las acusaciones forman parte de las investigaciones de la fiscalía y deberán resolverse conforme al proceso judicial correspondiente.

¿Por qué está detenida Inés Gómez Mont en Estados Unidos?

La FGR informó que desde septiembre de 2025 solicitó al Gobierno de Estados Unidos la detención de Gómez Mont con fines de extradición.

Sin embargo, Ernestina Godoy aclaró que el aseguramiento de la exconductora en territorio estadounidense, ocurrido el 30 de octubre de 2026 en Florida, obedece a su situación migratoria irregular y no a la solicitud mexicana de extradición.

Por ahora, las autoridades estadounidenses deben determinar su situación migratoria. La posibilidad de que sea deportada a México dependerá de esa resolución.

¿Qué pasará si Inés Gómez Mont es deportada a México?

La titular de la FGR indicó que, si el Gobierno estadounidense determina deportarla, la fiscalía ejecutará las órdenes de aprehensión cuando llegue a territorio mexicano.

“De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, afirmó Godoy.

De esta manera, la situación migratoria de Gómez Mont en Estados Unidos será determinante para establecer cuándo podría regresar a México y quedar a disposición de las autoridades judiciales por las investigaciones que enfrenta.

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