Cronología del caso Inés Gómez Mont; exconductora permanece detenida en el ICE

Cronología del caso Inés Gómez Mont. Foto: Getty Images

La exconductora de televisión Inés Gómez Mont permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de ser detenida el pasado 30 de octubre de 2026 en Miami, Florida.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que su detención derivó del intercambio de información con el Gobierno estadounidense y que existe una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

El caso tiene antecedentes desde 2019 y también involucra a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, estos son los principales acontecimientos de la investigación.

Inés Gómez Mont busca recuperar su libertad a través de un recurso legal conocido como habeas corpu, tras ser detenida por las autoridades migratorias de Estados Unidos, aparentemente por ya no contar con visa o permiso para residir legalmente en el país.

Según la información publicada por medios nacionales, el equipo legal de Gómez Mont acudió este 31 de octubre a la Corte de Distrito para el Sur de Florida para presentar esta demanda.

Tras esto, el juez Jeffrey Kuntz ordenó al ICE justificar los motivos por los que se mantiene detenida a la exconductora, estableciendo como fecha límite el miércoles 4 de noviembre, cabe señalar que su ficha en el sistema del ICE indica que se encuentra en el Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach.

Cronología del caso Inés Gómez Mont

2 de noviembre de 2026: la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, señaló que Inés Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, giradas por jueces federales.

Una de ellas corresponde a los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos están relacionadas con presunta defraudación fiscal equiparada.

Según las indagatorias de la FGR, la exconductora presuntamente habría recibido dinero de origen ilícito, derivado del supuesto desvío y la triangulación de recursos públicos a través de empresas fantasma. Asimismo, se le acusa de no haber pagado más de 13 millones de pesos en impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

2 de noviembre de 2026: la exconductora permanece bajo custodia del ICE en Estados Unidos, hasta esta fecha, la FGR no había informado públicamente una fecha para su traslado a México ni precisado los detalles del procedimiento que seguirá para que comparezca ante las autoridades mexicanas.

La Fiscalía señaló que la exconductora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

30 de octubre de 2026: la FGR confirmó la detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, como resultado del intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos.

La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de… pic.twitter.com/B70NU3W8Pz — FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026

30 de septiembre de 2026: la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, la mandataria señaló que el Gobierno de México solicitaría una explicación sobre la decisión y buscaría la reactivación de las alertas internacionales.

24 de septiembre de 2025: Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la exconductora, fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en Miami, Florida, posteriormente obtuvo su libertad bajo fianza, mientras continuó su procedimiento migratorio.

26 de marzo de 2025: la UIF informó que el Poder Judicial confirmó la eliminación de ambos de la Lista de Personas Bloqueadas, sin embargo, la dependencia señaló que las órdenes de aprehensión en su contra continuaban vigentes.

10 de marzo de 2025: el juzgado tuvo por cumplida la sentencia de amparo.

4 de marzo de 2025: en cumplimiento de la resolución judicial, la UIF instruyó reanudar los servicios financieros de la pareja.

29 de noviembre de 2023: un juzgado concedió un amparo a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga para que fueran eliminados de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

20 de enero de 2022: la FGR difundió el comunicado 026/22, en el que detalló que la investigación contemplaba dos contratos relacionados con centros federales de readaptación social, cuyo valor conjunto ascendía a 2 mil 950 millones de pesos.

Según la Fiscalía, se habrían utilizado comprobantes fiscales para simular operaciones comerciales y servicios que no se realizaron.

29 de octubre de 2021: un juez habría girado una segunda orden de aprehensión contra la exconductora por el delito de defraudación fiscal equiparada, la información sobre este mandato judicial se hizo pública en julio de 2022.

19 de octubre de 2021: se informó que la Interpol emitió fichas rojas contra la pareja, a petición de las autoridades mexicanas, para localizarlos en distintos países.

#FGRInforma: En 2019 inició carpeta de investigación contra Víctor “A”, Inés “G”, Edgardo “V”, Rosario “A”, Margarita “C", Ricardo “P”, Mauricio “R”, por posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.1/2 https://t.co/fSOcTBP1gi pic.twitter.com/kfPwzrrHWm — FGR México (@FGRMexico) January 21, 2022

Septiembre de 2021: se dieron a conocer las órdenes de aprehensión contra Gómez Mont y su esposo por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

Noviembre de 2019: la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició una carpeta de investigación contra Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, otras cinco personas y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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