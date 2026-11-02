San Luis Potosí, el estado donde las personas se consideran las más gastadoras de México

En San Luis Potosí se perciben como los que más gastan. Foto: Shutterstock

Según la percepción de los potosinos, ellos encabezan el ranking de los estados más gastadores de México, pues el 44% se considera mucho o algo gastador, de acuerdo con el Ranking del Carácter Mexicano 2026, elaborado por TResearch y Mitofsky.

La cifra supera en 9 puntos porcentuales el promedio nacional, de 35%. Le siguen, entre los más “gastalones”, Baja California, Colima, Nuevo León y Guanajuato; mientras que Tlaxcala encabeza la lista de los menos derrochadores.

¿Cuáles son los estados más gastadores de México?

El listado mide qué porcentaje de la población de cada entidad se identifica como una persona que gasta mucho o algo. Los primeros cinco lugares son:

San Luis Potosí: 44%

44% Baja California: 42%

42% Colima: 41%

41% Nuevo León: 40%

40% Guanajuato: 39%

En el extremo opuesto, los porcentajes de los menos gastadores corresponden a:

Tlaxcala: 15%

Nayarit: 27%

Quintana Roo: 29%

Baja California Sur: 29%

Veracruz y Oaxaca: 30%

La diferencia entre San Luis Potosí y Tlaxcala es de 29 puntos porcentuales.

¿En qué regiones de México se consideran más gastadores?

Contrario a la creencia popular de que en Monterrey son muy ahorrativos o incluso “codos”, los resultados por región muestran lo contrario, el Noreste registra el mayor porcentaje de personas que se consideran mucho o algo gastadoras, con 39%.

Le siguen Occidente y Bajío, así como el Noroeste, ambos con 37%. El Centro registra 34% y el Sur-Sureste, 33%.

Entre las regiones con el porcentaje más alto y el más bajo hay una diferencia de 6 puntos.

¿Quiénes se consideran más gastadores en México?

La percepción de ser una persona gastadora también presenta diferencias por edad, sexo y escolaridad.

Por edad:

De 18 a 29 años: 32%

De 30 a 49 años: 36%

De 50 años o más: 36%

Según sexo:

Hombres: 37%

Mujeres: 34%

Por escolaridad:

Sin estudios universitarios: 36%

Con universidad: 35%

Los hombres son el grupo con el mayor porcentaje, con 37%. Por edad, la diferencia más amplia se observa entre los jóvenes de 18 a 29 años y las personas de 50 años o más: 4 puntos porcentuales.

¿Con qué características se relaciona la percepción de ser gastador?

El estudio también encuentra asociaciones entre la proporción de personas que se consideran gastadoras y otros rasgos reportados en los estados.

Las correlaciones más destacadas son:

Envidioso: +0.47

+0.47 Trasnochador: +0.41

+0.41 Impulsivo: +0.39

Estas cifras muestran asociaciones entre estados, no relaciones de causa y efecto. Es decir, los resultados no significan que gastar más provoque alguno de estos rasgos ni que todas las personas de una entidad compartan esas características.

¿Cómo se hizo la encuesta sobre los estados más gastadores?

El estudio preguntó: «¿Qué tan gastador se considera usted?», con cuatro opciones de respuesta: mucho, algo, poco o nada.

Se trata de un ejercicio de autopercepción: registra cómo se describe cada persona, no cuánto gasta efectivamente ni qué tan bien administra su dinero.

La encuesta nacional en línea autoaplicada de TResearch y Mitofsky se realizó del 11 de abril al 13 de octubre de 2026. Reunió 14 mil 760 entrevistas válidas en las 32 entidades, con resultados ponderados por sexo, edad, escolaridad y aprobación presidencial.

En Unotv.com tambien te hemos presentado otras encuestas sobre percepción que tienen que ver con los estados más celosos, estados más flojos o los más chismosos.

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