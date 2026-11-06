SOMOS anuncia demanda contra Sheinbaum y Buenrostro por caso INE

SOMOS demandará a Sheinbaum y Buenrostro por daño moral. FOTO: Archivo

El partido SOMOS, vinculado a Guadalupe Acosta Naranjo, anunció que demandará por daño moral y difamación a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, luego de que la organización fuera relacionada públicamente con el presunto escándalo de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE).

En un comunicado, SOMOS rechazó las acusaciones en su contra y señaló al Gobierno federal de intentar desviar la atención de la crisis que, según la organización, enfrenta el organismo electoral.

La organización aseguró que las acusaciones que la vinculan con el caso del INE carecen de sustento y forman parte de una versión que, según afirmó, se remonta a hechos de hace 25 años.

Por ello, anunció que emprenderá acciones legales contra la presidenta y la secretaria Anticorrupción.

SOMOS también acusó al Gobierno federal de buscar responsables externos ante los señalamientos relacionados con la administración de Guadalupe Taddei al frente del instituto.

#Boletín

Demandará #SOMOS a Sheinbaum y a Buenrostro y convoca a defender la democracia.https://t.co/PlS9x1EnXK — SOMOS (@SomosMxMexico) November 5, 2026

SOMOS acusa crisis de confianza en el INE

En su posicionamiento, la organización calificó la situación del INE como una de las crisis más profundas en la historia del organismo electoral.

Además, responsabilizó a la gestión de Guadalupe Taddei de presuntas irregularidades relacionadas con dinero, conflictos de interés y posibles actos de corrupción.

Estas acusaciones corresponden al posicionamiento de SOMOS y no constituyen hechos acreditados en la información proporcionada.

La organización advirtió que la situación afecta la confianza ciudadana en las autoridades electorales.

“Hoy, México no tiene un árbitro en quien confiar”, sostuvo en su comunicado.

Piden elección transparente para la nueva Presidencia del INE

Ante este escenario, SOMOS convocó a las fuerzas políticas de oposición y a organizaciones civiles a trabajar en conjunto para atender la situación del instituto.

Entre sus principales planteamientos destacan:

Instalar una mesa de diálogo entre fuerzas políticas de oposición.

Exigir a la Cámara de Diputados un proceso transparente para integrar el comité evaluador.

Buscar consensos políticos para elegir a la próxima Presidencia del INE.

Participar en movilizaciones ciudadanas en defensa del organismo electoral.

Finalmente, SOMOS manifestó su disposición a sumarse a las convocatorias de organizaciones civiles para participar en nuevas movilizaciones relacionadas con la defensa del voto y la democracia en México.

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