La especialista en aviación, Rosario Avilés, detalló la crisis aérea en Estados Unidos, que provocó miles de cancelaciones y retrasos, así como las consecuencias para pasajeros y aerolíneas.

Las causas de la contingencia aérea en Estados Unidos y sus repercusiones en México fueron analizadas por la especialista en aviación y aeropuertos, en entrevista con Pablo Valdez y Sandra Moreno, en A las Nueve en Uno. La experta explicó que las fallas en los sistemas de control aéreo provocaron miles de cancelaciones y retrasos, además de evidenciar el rezago tecnológico de la infraestructura estadounidense.

Durante la conversación, Avilés señaló que el incidente dejó un saldo preliminar de más de 18 mil vuelos cancelados y alrededor de 28 mil retrasados o reprogramados.

Explicó que entre las causas identificadas se encuentran fallas en los enrutadores utilizados para dirigir señales informáticas y los trabajos de sustitución de cables de cobre por fibra óptica en distintos centros regionales de control aéreo.

Ante la posibilidad de un ciberataque, las autoridades estadounidenses decidieron suspender los despegues durante aproximadamente cuatro horas con 45 minutos, mientras permitieron que los aviones que ya estaban en el aire continuaran sus trayectos.

Rezago tecnológico en el sistema aéreo estadounidense

Avilés advirtió que uno de los principales problemas es la antigüedad de la infraestructura de control aéreo de Estados Unidos, cuya red tiene entre 35 y 40 años de desarrollo.

Explicó que el país necesita acelerar su modernización mediante inversiones en telecomunicaciones, software e inteligencia artificial. Detalló que se han solicitado hasta 50 mil millones de dólares para renovar los sistemas y reducir el riesgo de nuevas interrupciones.

Durante la entrevista, también señaló que las decisiones de la administración de Donald Trump, como la salida de funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la falta de nuevas plazas para controladores aéreos, deben considerarse al analizar las causas de la crisis.

¿Quién debe responder a los pasajeros afectados?

Sobre los derechos de los pasajeros que perdieron vuelos o conexiones, la especialista explicó que en Estados Unidos existe un mecanismo mediante el cual las aerolíneas deben responder inicialmente ante los usuarios, incluso cuando la interrupción no sea responsabilidad directa de ellas, para posteriormente reclamar los gastos a la autoridad correspondiente.

En México, en cambio, las aerolíneas deben compensar a los pasajeros cuando las demoras o cancelaciones son atribuibles a las propias compañías, pero no necesariamente cuando se originan por causas fortuitas o ajenas a ellas.

Finalmente, al ser cuestionada sobre quién debe asumir las pérdidas millonarias de las aerolíneas, Avilés señaló que la responsabilidad apunta a la FAA, debido a que las fallas ocurrieron en sistemas bajo su administración.

Aclaró que todavía no existe una cifra definitiva sobre las pérdidas económicas ni se ha determinado cómo se distribuirán las responsabilidades financieras.

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