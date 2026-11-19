La relación entre México y Estados Unidos vive una tregua administrada: se conversa, pero nada se resuelve. El encuentro de Claudia Sheinbaum con Donald Trump en Shenzhen lo confirma.

Fue un cara a cara improvisado, en el hotel de Trump, y duró unos veinte minutos.

El mensaje oficial fue optimista —”vamos muy avanzados”—; sin embargo, no hubo ningún acuerdo concreto y solo conocemos la versión mexicana.

Sigue en pie la amenaza de duplicar los aranceles si no se frena la migración. México presume progreso; Washington se reserva el derecho de castigar.

Lo que no se dijo pesa más. No se habló de migración con Stephen Miller sentado en la mesa; eso no es un descuido, sino aplazar el problema, y un Trump debilitado tras las intermedias puede buscar en México su piñata favorita.

La prueba real será en diciembre, en Mar-a-Lago, donde Trump juega de local. Hoy la relación se sostiene por necesidad, no por confianza; y cuando solo hay necesidad, gana quien puede esperar más, un margen que México no tiene.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.