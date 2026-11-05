INE multa con 58.4 mdp a Morena por afiliaciones indebidas

INE multa a Morena. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una sanción de 58 millones 490 mil 437 pesos al partido Morena por afiliación indebida.

En sesión del Consejo General, el árbitro electoral también multó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 401 mil 930 pesos, y al Partido Acción Nacional (PAN) con 115 mil 72 pesos.

Durante la sesión, la representación de Somos destacó que Morena acumula 128 millones de pesos en sanciones por afiliación indebida, por lo que afirmó que existe una estrategia generalizada por parte del partido oficialista para afiliar sin consentimiento.

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