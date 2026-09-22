El Diario Oficial publica acuerdo que limita celulares en escuelas y explica en qué casos sí pueden usarse

Se limita uso de celulares en escuelas. Foto: Cuartoscuro

Ahora sí ya es oficial, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que limita el uso de celulares y otros dispositivos digitales personales en las escuelas y se establece en qué casos sí pueden utilizarse.

La regla cambia para regular el uso de pantallas según el nivel educativo, tal como lo anticipó el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

En educación básica la restricción será durante toda la jornada escolar, mientras que en bachillerato cada plantel definirá sus propias condiciones y en educación superior se promoverá un uso responsable.

El Acuerdo número 09/09/26, publicado este 22 de septiembre, aplica a las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional y contempla a estudiantes de educación básica, media superior y superior. La disposición entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026.

Celulares en escuelas: así queda la regla por nivel educativo

Nivel educativo ¿Se puede usar el celular? Regla principal Educación inicial, preescolar, primaria y secundaria No durante la jornada escolar, salvo excepciones Sólo se permite para fines educativos previamente programados y en situaciones justificadas Bachillerato Depende de cada escuela La comunidad educativa establecerá cuándo, dónde y cómo pueden utilizarse Universidad Sí, con uso responsable Cada institución establece sus acuerdos, respetando su autonomía

El acuerdo fija reglas diferentes para cada nivel educativo y contempla excepciones relacionadas con actividades pedagógicas, emergencias, salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.

Educación básica: el celular estará restringido durante toda la jornada

Para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la regla es la más clara: los estudiantes no podrán utilizar celulares, dispositivos inteligentes y otros equipos electrónicos personales durante toda la jornada escolar.

Esto incluye también los momentos de convivencia escolar. El decálogo de educación básica que también se puede consultar en el DOF plantea que, durante el recreo, los estudiantes aprovechen para jugar, practicar deportes y convivir sin utilizar celulares o dispositivos digitales.

El acuerdo establece que los dispositivos sólo podrán utilizarse en determinadas situaciones, entre ellas:

Para una actividad educativa previamente programada y bajo la orientación de la maestra o el maestro

y bajo la orientación de la maestra o el maestro En una emergencia personal

Por motivos de salud

Por discapacidad, accesibilidad o inclusión

Cuando existan necesidades particulares y extraordinarias de la comunidad educativa

Es decir, la restricción no impide que un dispositivo sea utilizado como herramienta de aprendizaje cuando el docente lo haya previsto en su plan de trabajo.

¿Qué pasa si un alumno necesita comunicarse con su familia?

El decálogo de educación básica señala que, durante la jornada escolar, si un estudiante necesita ayuda debe acudir con sus maestras o maestros para que ellos se comuniquen con su familia.

En caso de una emergencia, la familia y la escuela deberán utilizar los medios de comunicación establecidos por el plantel para localizar al estudiante y atender la situación.

La idea es que el celular personal no sea el medio habitual para resolver una emergencia dentro de la escuela.

#SEPInforma🗞️ | Publicamos en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que establece condiciones y prácticas para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el uso responsable y seguro de dispositivos digitales en las escuelas públicas y particulares… pic.twitter.com/sgzd9SZKoQ — SEP México (@SEP_mx) September 22, 2026

¿Qué pasa con los celulares en bachillerato?

Aquí la regla cambia. En educación media superior no se establece una prohibición nacional absoluta. Cada escuela deberá definir sus propias condiciones para limitar el uso no pedagógico de celulares durante la jornada escolar, mediante un proceso de consulta, diálogo y acuerdos con su comunidad educativa.

El acuerdo contempla distintas opciones para los planteles.

Éstas son las modalidades que podría adoptar una escuela

Espacio de resguardo

El celular puede mantenerse guardado o ser retirado y depositado en un espacio definido por la escuela, como el aula o la dirección, durante la jornada.

Uso limitado

El dispositivo podría utilizarse sólo en determinados momentos y espacios, por ejemplo, durante el receso y en zonas autorizadas.

Sin uso

La escuela puede establecer que los estudiantes no utilicen celulares ni dispositivos personales durante toda la jornada escolar.

Uso programado

El plantel puede establecer determinados días o momentos para utilizar los dispositivos como herramientas tecnológicas para el aprendizaje.

Por ello, un estudiante de bachillerato deberá conocer las reglas específicas de su plantel, ya que no necesariamente serán iguales en todas las escuelas.

El decálogo de media superior también plantea que, cuando el celular esté permitido, se utilice para investigar, aprender y colaborar en actividades académicas; además, pide proteger la privacidad, respetar el consentimiento y evitar conductas como ciberacoso, discriminación y violencia digital.

¿Y en la universidad se podrá usar el celular?

En educación superior tampoco se establece una prohibición general.

El acuerdo señala que se fomentará el uso responsable y seguro de celulares, dispositivos inteligentes y equipos electrónicos personales durante la jornada escolar, conforme a los acuerdos de cada comunidad educativa y a las disposiciones de las autoridades y de cada institución.

El decálogo para educación superior plantea que los estudiantes utilicen la tecnología para aprender, investigar, crear, comunicarse y resolver problemas, pero sin sustituir su pensamiento, creatividad, esfuerzo o autonomía.

También recomienda verificar la información que circula en internet, proteger datos personales y respetar la privacidad y el consentimiento antes de compartir fotografías, audios o videos de otras personas.

¿Desde cuándo aplicarán las nuevas reglas para celulares?

El acuerdo entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026.

Sin embargo, el proceso para informar a las comunidades escolares comenzará antes. Desde el día siguiente a la publicación del acuerdo, las autoridades educativas deberán iniciar asambleas con madres, padres de familia, tutores y demás integrantes de las comunidades educativas para explicar, difundir y construir acuerdos sobre estas medidas.

En suma, la SEP señala que el objetivo no es únicamente restringir dispositivos, sino promover un uso responsable y seguro de la tecnología. También hace notar que el acuerdo establece un enfoque formativo, preventivo y de corresponsabilidad, en el que participan autoridades educativas, escuelas, docentes, estudiantes y familias.

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