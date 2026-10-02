¿Quiénes no tendrán clases el 2 de octubre? Universidades y estados con cambios

Este 2 de octubre no habrá clases para algunas escuelas. Foto: Cuartoscuro

El viernes 2 de octubre de 2026 sí habrá clases de manera general en México.

El calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 no contempla esta fecha como suspensión de labores para preescolar, primaria y secundaria, por lo que la jornada escolar será normal en la mayor parte del país.

Sin embargo, algunas universidades y escuelas sí tendrán modificaciones con motivo de la conmemoración del 2 de octubre, mientras que en Puebla habrá una suspensión de actividades presenciales por condiciones meteorológicas.

UNAM: estas facultades y FES tendrán cambios el 2 de octubre

En la UNAM varias entidades académicas anunciaron medidas especiales para este viernes.

En la Facultad de Filosofía y Letras, estudiantes acordaron suspender actividades desde la tarde del 29 de septiembre y hasta las 21:00 horas del 2 de octubre. Las clases se reanudarán el sábado 3 de octubre.

La Facultad de Arquitectura también suspendió clases, evaluaciones y toma de asistencia del 29 de septiembre al 2 de octubre.

A estas medidas se sumó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que no tendrá actividades académicas el 2 de octubre.

En otras instalaciones, la UNAM optó por dar facilidades académicas para quienes participen en las actividades conmemorativas. Las FES Zaragoza, Iztacala, Cuautitlán y Aragón solicitaron a sus profesores evitar tomar lista y programar evaluaciones, tareas o proyectos para esa fecha.

Por ello, la situación no es igual en todos los planteles de la UNAM y se recomienda consultar los avisos de cada facultad o FES.

IPN sí tendrá clases este 2 de octubre

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Politécnico Nacional (IPN), este viernes 2 de octubre sí habrá clases de manera regular, ya que la fecha no está contemplada como día de suspensión oficial.

El calendario institucional mantiene las actividades académicas y administrativas habituales en sus unidades de educación media superior y superior.

Aunque no existe una suspensión general, se recomienda revisar los canales oficiales de cada escuela o unidad académica, ya que podrían existir indicaciones particulares relacionadas con la participación estudiantil en las actividades conmemorativas.

Además, este viernes están previstas movilizaciones y concentraciones estudiantiles rumbo a la Plaza de las Tres Culturas a partir de las 16:00 horas, por lo que podrían registrarse afectaciones en traslados y vialidades de la Ciudad de México.

¿Y la UAM y la Universidad Rosario Castellanos?

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) no contempla una suspensión general de clases para el viernes 2 de octubre.

Tampoco la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) tiene programado un descanso general para esa fecha en su calendario escolar.

En ambos casos, cualquier modificación particular deberá consultarse directamente con la unidad académica correspondiente.

ENAH tampoco tiene el 2 de octubre como suspensión pero dará flexibilidad

En la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) tampoco se tiene contemplado el 2 de octubre como un día de suspensión general de actividades académicas. Sin embargo, hizo un llamado a su comunidad académica a actuar con sensibilidad y solidaridad para dar flexibilidad a los estudiantes que participen en las movilizaciones por el 58 aniversario del movimiento del 2 de octubre de 1968.

La institución pidió que la participación en estas actividades no afecte la trayectoria académica de los alumnos y al mismo tiempo llamó a atender las medidas de seguridad durante las marchas.

BUAP sí tendrá día no laborable

En Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) autorizó el viernes 2 de octubre como día no laborable para su comunidad universitaria.

Así, los estudiantes de la BUAP no tendrán actividades académicas regulares durante esa jornada.

Puebla suspende clases presenciales en 173 municipios

El otro cambio importante para el 2 de octubre se encuentra en Puebla, aunque no está relacionado con la conmemoración de Tlatelolco.

La Secretaría de Educación estatal suspendió las clases presenciales en todos los niveles educativos de 173 municipios de las sierras Norte, Nororiental, Negra, Valle Serdán y la Mixteca, debido al pronóstico de lluvias fuertes, actividad eléctrica y vientos intensos.

En esas regiones, las actividades continuarán a distancia mediante libros de texto, tareas y cuadernillos. El regreso a las aulas está previsto para el lunes 5 de octubre.

En el resto del país habrá clases normales

Fuera de las instituciones y zonas que anunciaron medidas específicas, el viernes 2 de octubre será un día normal de clases.

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