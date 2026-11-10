México asesina a sus jóvenes: casi 7 de cada 10 víctimas tienen entre 15 y 44 años

Los homicidios se centran en jóvenes. Foto: Cuartoscuro/ilustrativa

En México, casi siete de cada 10 víctimas de homicidio durante 2025 tenían entre 15 y 44 años, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este grupo concentró el 69.5% de los asesinatos registrados en el país.

En total, 20 mil 480 personas de estas edades fueron asesinadas, lo que equivale a un promedio de 56 víctimas al día.

La violencia homicida figura entre las principales causas de muerte en México. Los homicidios ocuparon el primer lugar entre las causas de fallecimiento de personas de 25 a 44 años, por encima de enfermedades y accidentes.

Las estadísticas muestran una diferencia entre los homicidios contabilizados por el Inegi y las víctimas reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), incluso al sumar los feminicidios.

En 2025, el Inegi registró 29 mil 488 homicidios, mientras que la cifra del Secretariado utilizada para el comparativo fue de 24 mil 099 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Una diferencia de 5 mil 389 casos.

Datos de homicidio, imagen generada con IA

Siete de cada 10 víctimas de homicidio tienen entre 15 y 44 años

Las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) muestran que la violencia homicida se concentra en personas que atraviesan etapas de:

Formación académica

Incorporación laboral

Desarrollo familiar

Durante 2025, los homicidios se distribuyeron de la siguiente manera:

15 a 24 años: 5 mil 672 víctimas

5 mil 672 víctimas 25 a 34 años: 8 mil 327 víctimas

8 mil 327 víctimas 35 a 44 años: 6 mil 481 víctimas

En conjunto, estos grupos concentraron 20 mil 480 homicidios, equivalentes al 69.5% de los registrados en el país.

La proporción se ha mantenido relativamente estable durante los últimos tres años.

En 2023, el Inegi contabilizó 22 mil 722 homicidios de personas de 15 a 44 años, equivalentes al 70.5% del total nacional.

Para 2024, la cifra aumentó a 23 mil 725 víctimas, que representaron el 70.7% de los homicidios.

En 2025, el número disminuyó a 20 mil 480 casos. Sin embargo, las personas de estas edades continuaron representando casi siete de cada diez víctimas.

Homicidio, primera causa de muerte entre los 25 y 44 años

La concentración de homicidios en estas edades también se refleja en las principales causas de fallecimiento de la población mexicana.

Según las estadísticas del Inegi correspondientes a 2025, las agresiones (homicidios) fueron la primera causa de muerte entre personas de 25 a 34 años, con 8 mil 327 casos.

En ese mismo grupo de edad, los accidentes ocuparon el segundo lugar, con 6 mil 367 defunciones.

La situación fue similar entre las personas de 35 a 44 años, donde los homicidios encabezaron las causas de muerte, con 6 mil 481 casos, por encima de los tumores malignos, que provocaron 5 mil 512 fallecimientos.

Entre adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, el homicidio ocupó el segundo lugar, con 5 mil 672 víctimas. Los accidentes encabezaron la lista, con 6 mil 303 muertes.

Los resultados muestran que, entre los 25 y 44 años, la violencia homicida provoca más fallecimientos que cualquier enfermedad considerada individualmente en la clasificación oficial.

El fenómeno también implica la pérdida prematura de años de vida, en una población que todavía se encuentra lejos de la esperanza de vida promedio del país.

Casi nueve de cada 10 víctimas de 15 a 44 años son hombres

La violencia homicida afecta principalmente a los hombres, de acuerdo con las cifras del Inegi.

Durante 2025, 18 mil 153 hombres de entre 15 y 44 años fueron víctimas de homicidio, equivalentes al 88.6% de las muertes registradas en ese grupo.

En contraste, el Instituto contabilizó 2 mil 320 mujeres asesinadas en las mismas edades. En otros siete casos no se especificó el sexo de la víctima.

La mayor concentración de homicidios masculinos ocurrió entre los 25 y 34 años, con 7 mil 351 casos.

Le siguieron los hombres de 35 a 44 años, con 5 mil 758 víctimas, y los de 15 a 24 años, con 5 mil 044.

Entre las mujeres, también se registró el mayor número de homicidios en el grupo de 25 a 34 años, con 972 fallecimientos.

La proporción de víctimas masculinas se ha mantenido prácticamente sin cambios. En 2023 fue de 88.5% y en 2024 alcanzó 88.7%.

Inegi registra 5 mil 389 homicidios más que el Secretariado Ejecutivo

Las estadísticas oficiales también muestran diferencias en el número total de homicidios reportados en México.

Durante 2025, el Inegi registró 29 mil 488 defunciones por homicidio, mientras que las cifras del SESNSP utilizadas en el comparativo sumaron 23 mil 374 víctimas de homicidio doloso y 725 de feminicidio.

Al integrar ambas categorías del Secretariado, el total asciende a 24 mil 099 víctimas.

Esto representa 5 mil 389 casos menos que los registrados por el Inegi, una diferencia equivalente al 18.3% del total contabilizado por este último organismo.

La brecha entre ambas estadísticas también aparece en los años anteriores:

2023: Inegi registró 32 mil 252 homicidios y el SESNSP, 30 mil 585 víctimas de homicidio doloso y feminicidio; diferencia de mil 667

Inegi registró 32 mil 252 homicidios y el SESNSP, 30 mil 585 víctimas de homicidio doloso y feminicidio; diferencia de mil 667 2024: Inegi contabilizó 33 mil 550 homicidios y el Secretariado, 30 mil 917 víctimas; diferencia de 2 mil 633

Inegi contabilizó 33 mil 550 homicidios y el Secretariado, 30 mil 917 víctimas; diferencia de 2 mil 633 2025: Inegi reportó 29 mil 488 homicidios y el SESNSP, 24 mil 099 víctimas; diferencia de 5 mil 389

De acuerdo con esta serie, la diferencia entre ambos registros se multiplicó por 3.2 entre 2023 y 2025.

Las cifras del Secretariado utilizadas en el comparativo corresponden a un corte consultado en enero de 2026, por lo que pueden variar ante actualizaciones posteriores de las fiscalías.

¿Por qué son diferentes las cifras de homicidios del Inegi y el Secretariado?

Aunque ambas instituciones producen estadísticas oficiales, sus metodologías son distintas.

El Inegi contabiliza defunciones por agresiones (homicidios) a partir de certificados de defunción, registros civiles, servicios médicos forenses y otras fuentes institucionales.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo registra presuntas víctimas de delitos incluidas en las carpetas de investigación que reportan las fiscalías estatales.

Además, el SESNSP clasifica por separado los homicidios dolosos y los feminicidios, mientras que el Inegi utiliza una clasificación estadística de las causas de muerte.

Estas diferencias pueden provocar discrepancias por los criterios de clasificación, los tiempos de registro y las actualizaciones de información.

Por ello, la distancia entre ambos registros no permite concluir, por sí sola, que todos los casos de diferencia correspondan a homicidios omitidos por las autoridades.

Sin embargo, las cifras sí muestran que el número de homicidios registrados por el Inegi supera al total de víctimas de homicidio doloso y feminicidio utilizado en las estadísticas del Secretariado.

Homicidios disminuyen, pero siguen encabezando las muertes de adultos jóvenes

Entre 2024 y 2025, los homicidios registrados por el Inegi disminuyeron aproximadamente 12.1%, al pasar de 33 mil 550 a 29 mil 488.

En contraste, la serie del Secretariado que suma homicidio doloso y feminicidio presenta una reducción de 22.1% en el mismo periodo.

Aunque ambas estadísticas muestran una disminución, la magnitud del descenso es distinta.

Los datos preliminares del Inegi correspondientes al primer trimestre de 2026 también muestran que el homicidio continuó como primera causa de muerte entre personas de 25 a 34 años, con mil 602 casos.

Entre los 15 y 24 años se mantuvo como la segunda causa, con mil 128 fallecimientos, únicamente por debajo de los accidentes.

Así, pese a la reducción de homicidios registrada en 2025, la violencia homicida continúa entre las principales causas de muerte prematura de adolescentes, jóvenes y adultos en México.

Menos homicidios no significan un México más seguro: México Evalúa

La disminución de los homicidios dolosos en México no necesariamente representa un proceso de pacificación, debido a que persisten otras formas de violencia, como las desapariciones y la extorsión.

En entrevista para UnoTV, Armando Vargas, coordinador del programa de Seguridad de México Evalúa, explicó que las estadísticas oficiales muestran una reducción de los asesinatos, pero advirtió que este indicador resulta insuficiente para evaluar las condiciones de seguridad de la población.

“La reducción de los homicidios puede ser real, pero no implica un proceso de pacificación”, señaló.

El especialista explicó que las organizaciones criminales pueden consolidar su control territorial sin que necesariamente aumenten los homicidios, mediante actividades como la extorsión y otras formas de sometimiento de la población.

También advirtió que la concentración de asesinatos entre hombres jóvenes está relacionada con su participación en organizaciones criminales, donde influyen factores como la falta de oportunidades laborales, las limitaciones educativas, la búsqueda de reconocimiento social y el reclutamiento forzado.

Vargas consideró que las estrategias de seguridad no deben concentrarse exclusivamente en las detenciones y el debilitamiento operativo de los grupos delictivos, sino atender las condiciones sociales que favorecen la incorporación de jóvenes a estas organizaciones.

“Hoy uno de los principales competidores del Estado en la creación de oferta laboral es el crimen organizado”, afirmó.

Respecto a las diferencias estadísticas entre el Inegi y el Secretariado Ejecutivo, sostuvo que los registros del Inegi son más confiables para contabilizar homicidios, porque parten de los certificados de defunción, mientras que las cifras del Secretariado dependen de las investigaciones de las fiscalías y pueden experimentar reclasificaciones.

Finalmente, destacó que una política de pacificación sostenible requiere fortalecer a las policías y fiscalías, mejorar su profesionalización y atender otras manifestaciones de violencia que afectan directamente a la población.

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