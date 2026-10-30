Jóvenes de México crean el “Mural temático más grande del mundo” por Día de Muertos

Los espacios cambiaron con imágenes de las tradiciones mexicanas. Foto: Imjuve

Cerca de un millón de jóvenes de los 32 estados de México participaron en la Jornada Nacional del Mural Temático Más Grande del Mundo, dedicada al Día de Muertos. La actividad reunió a participantes que pintaron murales en escuelas, plazas, muros y otros espacios públicos del país.

La jornada fue organizada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México. Además de las actividades artísticas, el Gobierno federal anunció la posibilidad de acceder a becas del 100% para estudiar muralismo en 2027.

Jóvenes pintan murales de Día de Muertos en los 32 estados

Miles de participantes transformaron espacios públicos con imágenes relacionadas con las tradiciones mexicanas, la memoria y la identidad de sus comunidades.

Entre los elementos representados en los murales de Día de Muertos destacaron:

Catrinas y flores de cempasúchil.

Altares tradicionales.

Personajes históricos.

Retratos de familiares y seres queridos.

Elementos culturales de cada comunidad.

Como parte de la jornada se programaron 32 festivales culturales, uno por cada entidad federativa, donde los jóvenes dieron las últimas pinceladas a sus obras de manera simultánea.

Los encuentros también incluyeron actividades artísticas, culturales y comunitarias, con la participación de familias y habitantes de distintas localidades.

Jornada cultural por Día de Muertos en Querétaro. Foto: Imjuve

Anuncian becas del 100% para estudiar muralismo en 2027

Uno de los anuncios de la jornada fue la creación de una oportunidad de formación artística para los participantes interesados en continuar desarrollando su talento.

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los jóvenes con aptitudes e interés en el muralismo podrán postularse a una beca del 100% para cursar un Diplomado en Muralismo durante 2027.

El programa tendrá dos modalidades:

Presencial: para quienes puedan asistir a las actividades de formación.

Virtual: para quienes busquen participar a distancia.

La selección de beneficiarios estará sujeta a los criterios que se establezcan.

La organización CIRCA 24 será la encargada de impartir el Diplomado Nacional de Muralismo, cuyo objetivo es formar a nuevos artistas y fortalecer sus habilidades creativas.

Jornada cultural por Día de Muertos en Querétaro. Foto: Imjuve

Imjuve impulsa el arte y la recuperación de espacios públicos

La jornada contó con la coordinación de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

También participaron Corazón Urbano, Comex y CIRCA 24, como parte de los esfuerzos para ampliar el acceso de los jóvenes al arte y la cultura.

La actividad forma parte de Jóvenes Transformando México, estrategia federal que contempla la participación juvenil en proyectos culturales, recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de la identidad comunitaria.

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