Atención a las causas y cero impunidad reducen en 54% homicidios dolosos en Tabasco: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, en Tabasco, la Estrategia Nacional de Seguridad, particularmente con el eje de Atención a las Causas, así como la cero impunidad, han logrado una reducción del 54% en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 3.5 en noviembre de 2024 a 1.6 en agosto de 2026.

Sheinbaum reconoce logros de, la Estrategia Nacional de Seguridad

“En primer lugar, es la atención a las causas y los programas particulares del Gobierno de México, tanto los Programas del Bienestar, como las actividades que coordina la Secretaría de Gobernación en todo el estado de Tabasco y particularmente en Villahermosa, en el municipio de Centro. Y por otro lado el fortalecimiento de la policía estatal y su vinculación en los Gabinetes de Seguridad, con la Guardia Nacional y las instituciones federales, del fiscal del estado con la Fiscalía General de la República que ha llevado a detenciones”, expresó la presidenta.

“Son los dos brazos, por un lado: atender a los jóvenes, atender a la gente para evitar que se vinculen con algún grupo delictivo,protegerla de manera preventiva, y por otro lado, la cero impunidad, avanzar en la detención de aquellos que generan violencia en el estado. Y eso es lo que estamos trabajando con el gobernador y vamos avanzando. Todos los días vamos avanzando”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” que se realizó en el Campo Militar No. 30-A de Villahermosa, Tabasco.

La jefa del Ejecutivo Federal reconoció el trabajo realizado por el gobernador Javier May Rodríguez a través de programas hechos particularmente para las y los tabasqueños, los cuales se suman a los logros alcanzados en materia de seguridad en el estado.

“Si no estuviera trabajando con la gente, si no tuviera los programas que ha desarrollado, si no estuviera contenta la gente de Tabasco con el gobernador y el trabajo que se está haciendo, si no hay esa atención a las causas, difícilmente se pueden lograr los otros objetivos”, agregó.

Baja promedio diario de delitos de alto impacto

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que el promedio diario de delitos de alto impacto tuvo una reducción del 18% al pasar de 12.6 en 2024 a 10.3 en 2026 y destacó que el robo de vehículo presentó la mayor disminución, con una reducción de 51% respecto a noviembre de 2024.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de septiembre de 2026, en Tabasco fueron detenidas más de 6 mil 500 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 2 mil armas de fuego, más de 39 mil 800 cartuchos, 2 mil 600 cargadores y 13 toneladas de droga.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, se han realizado 277 Jornadas por la Paz, 31 mil visitas Casa por Casa, 59 Ferias de Paz y se han ofrecido 321 mil 353 trámites y servicios. Además, con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre del 2024 a la fecha se han intercambiado de forma voluntaria 447 armas de fuego en 10 municipios. Y en el estado se construyen 8 nuevos bachilleratos Margarita Maza, 3 Telebachilleratos y se realiza la ampliación de un CBTIS, se edifica el Centro Comunitario “México Imparable” y han participado 33 mil personas en las actividades físicas de Ponte Pila, así como 2 mil 980 jóvenes se han beneficiado a través de Jóvenes Construyendo el Futuro.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, aseguró que en el estado se reconoce todo el trabajo y esfuerzo que se hace en beneficio de las y los tabasqueños a través de los Programas para el Bienestar, las becas y los apoyos al campo.

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