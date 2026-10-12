¿Ir a un concierto cuenta como cultura? Inegi revela a qué eventos asisten los mexicanos y qué actividades artísticas realizan
De acuerdo con resultados del MODECULT 2026, la asistencia a eventos culturales llegó al 65%.
El 65% de las personas de 12 años y más en México asistió al menos a un evento cultural durante los últimos 12 meses, según los resultados del Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) 2026, publicados este lunes 12 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El estudio consideró distintas actividades, desde conciertos, obras de teatro y visitas a museos hasta funciones de cine, ferias gastronómicas, muestras artesanales y espectáculos de charrería.
¿Qué considera el Inegi como eventos culturales en México?
Para calcular la asistencia a eventos culturales en 2026, el Inegi incluyó ocho categorías:
- Proyección de películas o cine
- Conciertos o presentaciones de música en vivo
- Obras de teatro
- Espectáculos de danza
- Exposiciones o visitas a museos
- Ferias gastronómicas, artesanales o de productos locales
- Circo o charrería
- Otros espectáculos culturales
Esto significa que la asistencia a una función de cine, una feria gastronómica o un espectáculo de charrería forma parte de las actividades registradas por el MODECULT.
La encuesta también reportó la realización de actividades artísticas, como tomar fotografías, hacer videos, escribir, bailar, pintar o tocar instrumentos musicales.
¿Cuántas personas asistieron a eventos culturales en 2026?
Los resultados nacionales muestran que la asistencia pasó de 64.7% en 2025 a 65.0% en 2026, un incremento de 0.3 puntos porcentuales.
Por sexo, los porcentajes fueron los siguientes:
|Población
|2025
|2026
|Nacional
|64.7%
|65.0%
|Mujeres
|64.0%
|62.7%
|Hombres
|65.6%
|67.7%
La participación de los hombres aumentó 2.1 puntos porcentuales, mientras que la de las mujeres disminuyó 1.3 puntos.
Además los jóvenes de 12 a 24 años registraron la mayor asistencia cultural.
- 12 a 17 años (77.8%)
- 18 a 24 años (77.6%)
- 25 a 49 años (69.3%)
- 50 años y más (49.8%)
Por sexo, el 67.7% de los hombres asistió a algún evento cultural, frente al 62.7% de las mujeres. A nivel nacional, la participación subió ligeramente respecto de 2025, cuando fue de 64.7%.
¿Qué actividades artísticas realizan los mexicanos y en qué porcentaje?
El Inegi reportó que 43.3% de la población de 12 años y más realizó o participó en alguna actividad artística durante los últimos 12 meses.
Entre las personas que realizaron actividades artísticas, la fotografía y la elaboración de videos registraron el mayor porcentaje en 2026, con 61.4%.
- Tomar fotografías, elaborar videos u otra creación audiovisual (61.4%)
- Realizar trabajos manuales con fines artísticos o creativos (46.3%)
- Dibujar, pintar o realizar esculturas (34.2%)
- Tocar instrumentos, cantar o componer música (23.9%)
- Escribir cuentos, poesía o literatura (18.2%)
- Bailar danza contemporánea, folclórica, ballet u otra expresión corporal (12.3%)
- Actuar en representaciones teatrales (6.6%)
La comparación con 2025 mostró los siguientes diferencias:
|Actividad artística
|2025
|2026
|Fotografía y video
|61.0%
|61.4%
|Trabajos manuales
|42.1%
|46.3%
|Dibujo, pintura o escultura
|35.9%
|34.2%
|Música o canto
|27.2%
|23.9%
|Escritura y literatura
|20.1%
|18.2%
|Danza
|17.2%
|12.3%
|Actuación teatral
|10.3%
|6.6%
De las siete actividades registradas, dos aumentaron respecto de 2025: la elaboración de fotografías y videos, así como los trabajos manuales.
Las otras cinco presentaron disminuciones. La danza pasó de 17.2 a 12.3%, una reducción de 4.9 puntos porcentuales.
La actuación teatral disminuyó de 10.3 a 6.6%, mientras que tocar instrumentos, cantar o componer música pasó de 27.2 a 23.9%.
El cine registra la mayor asistencia entre cinco eventos culturales en ciudades
En una medición específica para la población de 18 años y más de 32 ciudades de al menos 100 mil habitantes, el Inegi reportó que 60.1% asistió a uno de cinco eventos culturales seleccionados.
Esta medición consideró únicamente obras de teatro, conciertos, danza, exposiciones y proyecciones cinematográficas.
El cine registró una asistencia de 44.6%, el mayor porcentaje entre los cinco tipos de eventos incluidos en esa medición.