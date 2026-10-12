¿Ir a un concierto cuenta como cultura? Inegi revela a qué eventos asisten los mexicanos y qué actividades artísticas realizan

| 10:19 | Georgina Becerril | Uno TV

De acuerdo con resultados del MODECULT 2026, la asistencia a eventos culturales llegó al 65%.
La cantautora española, Rosana ofrece un concierto en el Auditorio Nacional.
La cantautora española, Rosana ofrece un concierto en el Auditorio Nacional.

El 65% de las personas de 12 años y más en México asistió al menos a un evento cultural durante los últimos 12 meses, según los resultados del Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) 2026, publicados este lunes 12 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio consideró distintas actividades, desde conciertos, obras de teatro y visitas a museos hasta funciones de cine, ferias gastronómicas, muestras artesanales y espectáculos de charrería.

¿Qué considera el Inegi como eventos culturales en México?

Para calcular la asistencia a eventos culturales en 2026, el Inegi incluyó ocho categorías:

  • Proyección de películas o cine
  • Conciertos o presentaciones de música en vivo
  • Obras de teatro
  • Espectáculos de danza
  • Exposiciones o visitas a museos
  • Ferias gastronómicas, artesanales o de productos locales
  • Circo o charrería
  • Otros espectáculos culturales

Esto significa que la asistencia a una función de cine, una feria gastronómica o un espectáculo de charrería forma parte de las actividades registradas por el MODECULT.

La encuesta también reportó la realización de actividades artísticas, como tomar fotografías, hacer videos, escribir, bailar, pintar o tocar instrumentos musicales.

¿Cuántas personas asistieron a eventos culturales en 2026?

Los resultados nacionales muestran que la asistencia pasó de 64.7% en 2025 a 65.0% en 2026, un incremento de 0.3 puntos porcentuales.

Por sexo, los porcentajes fueron los siguientes:

Población20252026
Nacional64.7%65.0%
Mujeres64.0%62.7%
Hombres65.6%67.7%

La participación de los hombres aumentó 2.1 puntos porcentuales, mientras que la de las mujeres disminuyó 1.3 puntos.

Además los jóvenes de 12 a 24 años registraron la mayor asistencia cultural.

  • 12 a 17 años (77.8%)
  • 18 a 24 años (77.6%)
  • 25 a 49 años (69.3%)
  • 50 años y más (49.8%)

Por sexo, el 67.7% de los hombres asistió a algún evento cultural, frente al 62.7% de las mujeres. A nivel nacional, la participación subió ligeramente respecto de 2025, cuando fue de 64.7%.

¿Qué actividades artísticas realizan los mexicanos y en qué porcentaje?

El Inegi reportó que 43.3% de la población de 12 años y más realizó o participó en alguna actividad artística durante los últimos 12 meses.

Entre las personas que realizaron actividades artísticas, la fotografía y la elaboración de videos registraron el mayor porcentaje en 2026, con 61.4%.

  • Tomar fotografías, elaborar videos u otra creación audiovisual (61.4%)
  • Realizar trabajos manuales con fines artísticos o creativos (46.3%)
  • Dibujar, pintar o realizar esculturas (34.2%)
  • Tocar instrumentos, cantar o componer música (23.9%)
  • Escribir cuentos, poesía o literatura (18.2%)
  • Bailar danza contemporánea, folclórica, ballet u otra expresión corporal (12.3%)
  • Actuar en representaciones teatrales (6.6%)

La comparación con 2025 mostró los siguientes diferencias:

Actividad artística20252026
Fotografía y video61.0%61.4%
Trabajos manuales42.1%46.3%
Dibujo, pintura o escultura35.9%34.2%
Música o canto27.2%23.9%
Escritura y literatura20.1%18.2%
Danza17.2%12.3%
Actuación teatral10.3%6.6%

De las siete actividades registradas, dos aumentaron respecto de 2025: la elaboración de fotografías y videos, así como los trabajos manuales.

Las otras cinco presentaron disminuciones. La danza pasó de 17.2 a 12.3%, una reducción de 4.9 puntos porcentuales.

La actuación teatral disminuyó de 10.3 a 6.6%, mientras que tocar instrumentos, cantar o componer música pasó de 27.2 a 23.9%.

El cine registra la mayor asistencia entre cinco eventos culturales en ciudades

En una medición específica para la población de 18 años y más de 32 ciudades de al menos 100 mil habitantes, el Inegi reportó que 60.1% asistió a uno de cinco eventos culturales seleccionados.

Esta medición consideró únicamente obras de teatro, conciertos, danza, exposiciones y proyecciones cinematográficas.

El cine registró una asistencia de 44.6%, el mayor porcentaje entre los cinco tipos de eventos incluidos en esa medición.

Te recomendamos:

La Orquesta Filarmónica de la UNAM hace vibrar al Cervantino con una noche sinfónica

Cultura

La Orquesta Filarmónica de la UNAM hace vibrar al Cervantino con una noche sinfónica

"Escrito por un humano": impulsan iniciativas ante el uso de la IA en la literatura

Cultura

"Escrito por un humano": impulsan iniciativas ante el uso de la IA en la literatura

Hervé x MazelFreten llevan la música electrónica y la danza urbana al Festival Internacional Cervantino 2026

Cultura

Hervé x MazelFreten llevan la música electrónica y la danza urbana al Festival Internacional Cervantino 2026

Cultura