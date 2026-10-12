¿Ir a un concierto cuenta como cultura? Inegi revela a qué eventos asisten los mexicanos y qué actividades artísticas realizan

La cantautora española, Rosana ofrece un concierto en el Auditorio Nacional.

El 65% de las personas de 12 años y más en México asistió al menos a un evento cultural durante los últimos 12 meses, según los resultados del Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) 2026, publicados este lunes 12 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio consideró distintas actividades, desde conciertos, obras de teatro y visitas a museos hasta funciones de cine, ferias gastronómicas, muestras artesanales y espectáculos de charrería.

¿Qué considera el Inegi como eventos culturales en México?

Para calcular la asistencia a eventos culturales en 2026, el Inegi incluyó ocho categorías:

Proyección de películas o cine

Conciertos o presentaciones de música en vivo

Obras de teatro

Espectáculos de danza

Exposiciones o visitas a museos

Ferias gastronómicas, artesanales o de productos locales

Circo o charrería

Otros espectáculos culturales

Esto significa que la asistencia a una función de cine, una feria gastronómica o un espectáculo de charrería forma parte de las actividades registradas por el MODECULT.

La encuesta también reportó la realización de actividades artísticas, como tomar fotografías, hacer videos, escribir, bailar, pintar o tocar instrumentos musicales.

¿Cuántas personas asistieron a eventos culturales en 2026?

Los resultados nacionales muestran que la asistencia pasó de 64.7% en 2025 a 65.0% en 2026, un incremento de 0.3 puntos porcentuales.

Por sexo, los porcentajes fueron los siguientes:

Población 2025 2026 Nacional 64.7% 65.0% Mujeres 64.0% 62.7% Hombres 65.6% 67.7%

La participación de los hombres aumentó 2.1 puntos porcentuales, mientras que la de las mujeres disminuyó 1.3 puntos.

Además los jóvenes de 12 a 24 años registraron la mayor asistencia cultural.

12 a 17 años (77.8%)

18 a 24 años (77.6%)

25 a 49 años (69.3%)

50 años y más (49.8%)

Por sexo, el 67.7% de los hombres asistió a algún evento cultural, frente al 62.7% de las mujeres. A nivel nacional, la participación subió ligeramente respecto de 2025, cuando fue de 64.7%.

¿Qué actividades artísticas realizan los mexicanos y en qué porcentaje?

El Inegi reportó que 43.3% de la población de 12 años y más realizó o participó en alguna actividad artística durante los últimos 12 meses.

Entre las personas que realizaron actividades artísticas, la fotografía y la elaboración de videos registraron el mayor porcentaje en 2026, con 61.4%.

Tomar fotografías, elaborar videos u otra creación audiovisual (61.4%)

Realizar trabajos manuales con fines artísticos o creativos (46.3%)

Dibujar, pintar o realizar esculturas (34.2%)

Tocar instrumentos, cantar o componer música (23.9%)

Escribir cuentos, poesía o literatura (18.2%)

Bailar danza contemporánea, folclórica, ballet u otra expresión corporal (12.3%)

Actuar en representaciones teatrales (6.6%)

La comparación con 2025 mostró los siguientes diferencias:

Actividad artística 2025 2026 Fotografía y video 61.0% 61.4% Trabajos manuales 42.1% 46.3% Dibujo, pintura o escultura 35.9% 34.2% Música o canto 27.2% 23.9% Escritura y literatura 20.1% 18.2% Danza 17.2% 12.3% Actuación teatral 10.3% 6.6%

De las siete actividades registradas, dos aumentaron respecto de 2025: la elaboración de fotografías y videos, así como los trabajos manuales.

Las otras cinco presentaron disminuciones. La danza pasó de 17.2 a 12.3%, una reducción de 4.9 puntos porcentuales.

La actuación teatral disminuyó de 10.3 a 6.6%, mientras que tocar instrumentos, cantar o componer música pasó de 27.2 a 23.9%.

El cine registra la mayor asistencia entre cinco eventos culturales en ciudades

En una medición específica para la población de 18 años y más de 32 ciudades de al menos 100 mil habitantes, el Inegi reportó que 60.1% asistió a uno de cinco eventos culturales seleccionados.

Esta medición consideró únicamente obras de teatro, conciertos, danza, exposiciones y proyecciones cinematográficas.

El cine registró una asistencia de 44.6%, el mayor porcentaje entre los cinco tipos de eventos incluidos en esa medición.