La mañanera de Claudia Sheinbaum, 14 de octubre de 2026
Estos son los temas que se abordarán en la habitual conferencia Mañanera de Pueblo de Claudia Sheinbaum Pardo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 14 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 14 de octubre de 2026
Presentan avances en el programa Sembrando Vida
Con la colaboración de tres secretarías, presentan avances de este programa que fomenta el apoyo al campo mexicano.
Durante la conferencia de prensa, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde explicó que se firmaría el decreto a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, con reglas que la Agencia Digital le dará seguimiento.
“Las plataformas tendrán la obligación de identificar y remover contenidos que promuevan contenidos de violencia. Deben clasificar contenidos por edades, deben establecer herramientas de supervisión para madres, padres o tutores”, indicó la funcionaria sobre los cambios.
Decreto para garantizar entornos digitales
La funcionaria recuerda lo abordado el día viernes y que quedará plasmado den el nuevo decreto.
La titular de la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde, presenta el decreto para “garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes”.
Con esto, se prohíbe a las plataformas digitales permitir a niños y adolescentes el acceso, exposición o recomendación de contenido, imágenes y videos que generen o promuevan:
-Discursos de odio, extremismo violento
-Violencia en el entorno escolar
-Conductas ilícitas
-Abuso, explotación o violencia sexual
-Acoso y ciberacoso
-Suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios
-Ciberbullying
-Material sexual explícito
Para lograrlo, se obliga a las plataformas digitales:
-Identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen violencia
-Crear herramientas de supervisión para madres y padres
-Mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos
-Clasificar contenidos por edad
-Privacidad y seguridad activas de forma predeterminada
Las plataformas deberán colaborar con las autoridades en:
-Tener un punto de contacto disponible las 24 horas para atender requerimientos
-Preservar y entregar información y evidencia solicitada
-Alertar inmediatamente a las autoridades cuando se identifique contenido que atente contra la vida
Claudia Sheinbaum precisa que este decreto se trabajó con expertos para garantizar que las plataformas “sean espacios seguros” para niños y adolescentes.
Luisa María Alcalde Luján comenta sobre la segunda reunión que se tuvo con las plataformas digitales como TikTok, Facebook, Instagram Apple, Google, X y Huawei, entre otros. Se estableció el plazo de un mes para su implementación, por lo que se contabilizará a partir de la firma que se dará el día de hoy para su ejecución.
Entregan casas en Quinatana Roo como parte del programa Vivienda para el Bienestar.
Inicia conferencia de prensa, Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se hablará del decreto para que las plataformas digitales sean espacio seguro para niños, niñas y adolescentes. Hoy mismo se firmará el decreto.
Por otro lado, se hablará del programa Sembrando Vida; se integran tres secretarías: Bienestar, Desarrollo Rural y Semarnat.
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