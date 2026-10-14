¿Qué sindicatos y organizaciones se han sumado a las protestas de trabajadores del IMSS en el país?

Apoyo a las protestas del IMSS. Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúan con sus protestas a nivel nacional para exigir mejores condiciones de trabajo e insumos médicos. A este movimiento se han sumado otras organizaciones y/o sindicatos, quienes han manifestado su apoyo a la lucha de los trabajadores de la salud.

¿Quiénes se han sumado a las protestas del IMSS?

La protesta de los trabajadores del IMSS han recibido el respaldo de representantes de distintas organizaciones sindicales y grupos de trabajadores, entre ellos integrantes de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), Pemex, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC).

Homero Zavala, secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro de la Ciudad de México (CDMX), expresó su apoyo a las demandas del personal de salud. Señaló que los trabajadores del transporte público también enfrentan reclamos de los usuarios por problemas en el servicio, aunque no son quienes administran los recursos.

Por su parte, Daniel Silva Morales, trabajador de Pemex y secretario general del Sindicato de Transformación Petrolera Mexicana, confirmó que acompañarán al personal inconforme durante la movilización de este miércoles 14 de octubre.

Además de los grupos mencionados, el Comité Ejecutivo del Sindicato Mexicano de Salud (Simesa), en conjunto con Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras) y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa), manifestaron su apoyo al movimiento encabezado por los trabajadores del IMSS.

“Esta alianza representa mucho más que la unión de tres organizaciones sindicales. Es la expresión de una convicción compartida: la dignidad de las y los trabajadores no se negocia, la libertad sindical no se condiciona y los derechos conquistados no se subordinan a intereses particulares”, publicó Simesa en un comunicado.

De acuerdo con la información de medios locales, las siguientes organizaciones estuvieron presentes en las movilizaciones del día de ayer en la Ciudad de México (CDMX):

Congreso Popular de la Ciudad de México

Frente de la Juventud Comunista

Vivienda y Libertad

Frente Inclusivo Popular

Congreso Popular, Social y Ciudadano del Distrito Federal

Alianza Mexicana de Movimientos y Organizaciones Rurales A.C.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS

Aumento salarial

Mejores condiciones laborales

Acciones concretas para atender el desabasto de material médico, insumos y medicamentos

Garantías para evitar represalias contra quienes participen en las protestas

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