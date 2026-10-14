Yuderkys Espinosa cuestiona las bases europeas del feminismo y llama a recuperar la comunidad

Yuderkys Espinosa cuestiona las bases europeas en América Latina Foto: Especial

Yuderkys Espinosa Miñoso cuestiona las bases europeas sobre las que se han construido diferentes corrientes del feminismo, las cuales consideran que la liberación se centra en el individuo, dejando de lado la comunidad.

La filósofa, escritora y educadora es reconocida por su trabajo en el pensamiento feminista descolonial y su participación en las luchas contra el racismo y la colonialidad.

Motivo por el cual explicó en una charla con Unotv.com que el feminismo descolonial no se define como una corriente más, sino que busca cuestionar los principios de los movimientos feministas que no corresponden a las realidades de la mujer latinoamericana.

“Lo que queremos es hacer una crítica profunda a las bases eurocentradas que sostienen las diferentes escuelas o corrientes feministas”, señaló.

La importancia de cuestionar el feminismo tradicional

Fue en el marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2026 que la autora explicó cómo el modelo de liberación europeo destaca la independencia desde lo individual, algo que ha sido retomado por diferentes movimientos feministas.

“La mujer liberada del feminismo es una mujer que se libera sola, ella se encuentra con otras mujeres para que cada una logre su liberación de manera personal”, expresó.

Señala que esta visión provoca que el discurso cuestione aspectos como la maternidad u otros elementos que forman parte de las diferentes maneras de entender la organización social.

“Y es por eso mucha de mucho del discurso feminista muchas veces ha sido en contra de la maternidad, del cuidado, de la corresponsabilidad con la comunidad”, afirmó.

Las diferencias que existen son un ejemplo de por qué se deben cuestionar los modelos construidos desde Europa, con la finalidad de reconocer que existen sociedades en las que el bienestar se relaciona con la vida en comunidad y su relación con las personas o la naturaleza.

El colonialismo y la manera de entender el feminismo

La influencia del pensamiento europeo sobre América Latina es muy grande, al grado de que los conocimientos que surgen fuera de la propia región son más reconocidos que los generados en sus propias comunidades.

“Todo lo que se produce en el norte global es lo verdadero y lo que se produce en nuestros contextos no lo es, y cuando se produce algo en nuestro contexto para que logre cierto nivel de legitimidad es porque se acogen al método producido por Europa”, explicó.

Asimismo, este pensamiento y la forma de entenderlo se reproducen en otros campos como la educación o las instituciones, donde la sociedad latinoamericana aprende a considerar superior cualquier modelo europeo, cuestionando su propia manera de organización.

“Cuando tú entras a la escuela te enseñan toda la mirada que ha producido Europa sobre ella y sobre el resto del mundo y eso es lo que aprendemos. Aprendemos a odiarnos, aprendemos a descalificarnos”, expresó.

Para Yuderkys, el desafío del pensamiento crítico latinoamericano es reconocer sus propias bases eurocéntricas y posteriormente construir propuestas basadas en las experiencias históricas de los propios pueblos de América Latina.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.