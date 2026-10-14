El “Cromo”: quién es el presunto líder de los “Cromos” detenido en Guadalajara y vinculado al CJNG

Detienen a Iván “N”, alias el “Cromo”. Foto: SEMAR

Autoridades federales dieron a conocer que detuvieron a Iván “N”, alias el “Cromo”, quien es uno de los presuntos líderes de los “Cromos”, grupo criminal que opera principalmente en el estado de Oaxaca y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sobre este sujeto detenido, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio más detalles, como los delitos de los que se le acusa, así como las órdenes de aprehensión que ya tenía en su contra.

¿Quién es Iván “N”, alias el “Cromo”, detenido en Guadalajara?

Iván “N”, alias el “Cromo”, fue detenido en Guadalajara, Jalisco, por su presunta participación en actividades criminales en Oaxaca. De acuerdo con información de autoridades federales, es identificado como uno de los líderes de los “Cromos”, organización criminal vinculada con el CJNG.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que este grupo delictivo está relacionado con delitos como homicidio, extorsión, secuestro y tráfico de drogas y armas.

Según registros de inteligencia, Iván “N” cuenta con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas. Además de una tercera orden por el mismo delito de 2020.

Las investigaciones también señalan a su organización por su presunta participación en el homicidio de una niña de 4 años ocurrido en Juchitán, Oaxaca.

Antes de su detención, se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta 2 millones de pesos por información que permitiera localizarlo y capturarlo.

¿De qué delitos se acusa a los “Cromos”?

Las autoridades federales relacionan a los “Cromos”, organización que presuntamente lideraba el “Cromo”, con distintos delitos en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.

Entre las actividades delictivas señaladas en las investigaciones se encuentran las siguientes:

Homicidios

Extorsión y cobro de piso

Secuestro

Tráfico de drogas y armas

Detención del “Cromo” es continuación del arresto de alcalde de Juchitán

De acuerdo con Omar García Harfuch, la captura del “Cromo” es una continuación de las investigaciones que el pasado 23 de septiembre llevaron a la detención de Miguel “N”, quien fuera alcalde de Juchitán de Zaragoza, y de otro presunto integrante de los “Cromos”.

Ambos fueron detenidos por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, así como por presuntos esquemas de protección a organizaciones delictivas.

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