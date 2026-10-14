Las de hoy | 14 de octubre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 14 de octubre de 2026

El Universal : FMI ve difícil regreso de México al top 10 de grandes economías El país está condenado a crecer máximo 2.2% durante este sexenio, lo que para el Fondo Monetario Internacional será insuficiente si se quiere regresar al grupo de las 10 economías más grandes del mundo, al que perteneció entre 1999 y 2004, que es la meta del Plan México.

: FMI ve difícil regreso de México al top 10 de grandes economías El país está condenado a crecer máximo 2.2% durante este sexenio, lo que para el Fondo Monetario Internacional será insuficiente si se quiere regresar al grupo de las 10 economías más grandes del mundo, al que perteneció entre 1999 y 2004, que es la meta del Plan México. Reforma : Van sin apoyo ni coordinación Arman operativo y luego pactan con criminales. Revela Harfuch que Morelos nunca alertó a la Federación.

: Van sin apoyo ni coordinación Arman operativo y luego pactan con criminales. Revela Harfuch que Morelos nunca alertó a la Federación. Milenio Diario : Doblan recompensas por capos y proyectan 6 nuevos penales Publica FGR aumento de 30 a 60 millones de pesos por objetivos prioritarios; García Harfuch informa en la mañanera que abrirá espacio a 18 mil reos más y la baja de 52% en homicidios en dos años.

: Doblan recompensas por capos y proyectan 6 nuevos penales Publica FGR aumento de 30 a 60 millones de pesos por objetivos prioritarios; García Harfuch informa en la mañanera que abrirá espacio a 18 mil reos más y la baja de 52% en homicidios en dos años. La Jornada : Protestan en CDMX y 25 estados miles de empleados del IMSS Reportan saldo blanco luego de las manifestaciones.

: Protestan en CDMX y 25 estados miles de empleados del IMSS Reportan saldo blanco luego de las manifestaciones. Excélsior : Detectan lavado en las carreras de caballos Estados Unidos sanciona a empresas.

: Detectan lavado en las carreras de caballos Estados Unidos sanciona a empresas. El Financiero : Ofrece IP trabajar de la mano con Gobierno Enumera líder del CCE retos del país para enfrentarlos todos juntos.

: Ofrece IP trabajar de la mano con Gobierno Enumera líder del CCE retos del país para enfrentarlos todos juntos. El Economista: Aprueba Legislativo leyes para allanar el proyecto del Presupuesto 2027 Ley del ISR prevé aumentar esa recaudación a 3.3 billones de pesos.

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